Україна
Жорін підтримав виплату допомоги при підписанні контракту в армію

Жорін підтримав виплату допомоги при підписанні контракту в армію

Ua ru
Дата публікації: 29 вересня 2025 08:54
Максим Жорін пояснив як одноразові виплати можуть мотивувати контрактників
Максим Жорін. Фото: t.me/MaksymZhorin

Заступник командира Третього армійського корпусу підполковник ЗСУ Максим Жорін висловився щодо можливості запровадження одноразових виплат під час підписання контракту на службу в армії. Він вважає, що така ініціатива могла б стати ефективним інструментом для підвищення мотивації охочих долучитися до війська.

Про це Максим Жорін висловився у Telegram.

Жорін пояснив, як виплати на контракті можуть мотивувати людей долучитися до війська

За його словами, нинішня ситуація демонструє зниження якості мобілізованих. Військовий зауважив, що сама мотивація захисту країни діє лише частково, оскільки для її підтримки необхідна системна робота. У підсумку основним інструментом залишаються фінанси.

"Враховуючи той факт, що рівень мобілізованих людей все нижчий (бо беруть тих, до кого можуть дотягнутись), краще шукати варіанти, як мотивувати йти людей на контракт. Мотивація захисту держави, як бачимо, працює частково, адже з цим теж треба було системно працювати. Відповідно, залишилась фінансова мотивація", — пояснив Максим Жорін.

Жорін підкреслив, що незалежно від різних оцінок такої ідеї, важливо виходити з реалій і знаходити рішення. Першим кроком у цьому напрямі, на його думку, має стати підвищення грошового забезпечення всіх військовослужбовців.

null
Повідомлення. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно секретар комітету ВРУ з питань нацбезпеки Роман Костенко заявив, що українці віком від 60 років зможуть долучитися до війська.

Згодом в ЗСУ уточнили, які саме задачі виконуватимуть чоловіки віком від 60 років, які підпишуть контракт до ЗСУ, а також перелік документів.

