Жорин поддерживает снижение мобилизационного возраста с 60 до 55 лет

Заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин. Фото: скриншот из видео

Заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин высказался относительно инициативы нардепов снизить предельный мобилизационный возраст в Украине с 60 до 55 лет. Он считает эту идею неплохой, однако отметил, что оставил бы возможность добровольно заключать контракты.

Об этом военный написал в своем Telegram-канале.

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"Если это специалист — и не обязательно военный специалист, главное, нужный сейчас в армии — если чувствует силу и здоровье выполнять задачи, то почему нет. Знаю много людей в армии на разных должностях такого возраста, которые очень эффективны", — говорится в сообщении.

В то же время Жорин отметил, что если брать армию в целом, то она должна быть более молодая. В частности, об этом можно говорить на опыте Третьей штурмовой бригады, которая является одной из самых молодых по личному составу.

"К нам молодежь приходит добровольно, что значительно повышает мотивационный уровень и результативность на поле боя всего подразделения. Сейчас у нас уже много молодых офицеров, по 20-25 лет, на руководящих должностях. Они имеют боевой опыт больше, чем подавляющее количество генералов в армии. Уверен, что за ними будущее украинского войска", — резюмировал он.

Напомним, вчера уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил о росте со стороны нарушений работников ТЦК. В частности, возросло количество соответствующих обращений и освещенных в медиа случаев.

Также мы сообщали, слив Одессе полномочия ТЦК частично перейдут муниципальной структуре.