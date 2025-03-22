Жорін підтримує зниження мобілізаційного віку з 60 до 55 років

Заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін. Фото: скриншот з відео

Заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін висловився щодо ініціативи нардепів знизити граничний мобілізаційний вік в Україні з 60 до 55 років. Він вважає цю ідею непоганою, однак наголосив, що залишив би можливість добровільно заключати контракти.

Про це військовий написав у своєму Telegram-каналі.

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"Якщо це фахівець — і не обов’язково військовий фахівець, головне, потрібний зараз в армії — якщо відчуває силу та здоров’я виконувати задачі, то чому ні. Знаю багато людей у війську на різних посадах такого віку, які дуже ефективні", — йдеться у повідомленні.

Водночас Жорін наголосив, що якщо брати армію в цілому, то вона має бути більш молода. Зокрема, про це можна говорити на досвіді Третьої штурмової бригади, яка є однією з наймолодших по особовому складу.

"До нас молодь приходить добровільно, що значно підвищує мотиваційний рівень та результативність на полі бою всього підрозділу. Зараз у нас уже багато молодих офіцерів, по 20-25 років, на керівних посадах. Вони мають бойовий досвід більший, ніж переважна кількість генералів в армії. Впевнений, що за ними майбутнє українського війська", — резюмував він.

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