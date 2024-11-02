Экскомандир Азову заявил, что проблема СОЧ и дезертирства растет каждый день

Экс-командир полка "Азов" Максим Жорин. Фото: t.me/MaksymZhorin

Проблема самовольного оставления части (СЗЧ) и дезертирства в ВСУ существует и ежедневно случаев становится все больше. Однако с этим можно работать и возможно исправить ситуацию почти на 50%.

Об этом в интервью каналу "Разговор" заявил экс-командир "Азова" и заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин.

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Как решить проблему СЗЧ и дезертирства

По словам Жорина, цифра СОЧ и дезертирства с каждым днем растет. Это связано с тем, что качество мотивации людей, попадающих в армию, становится все меньше.

"Ее пытались решить за счет закона об одном СОЧ, однако этот закон, по моему личному мнению, только больше проблем создал для армии, чем решил", — считает военный.

Жорин подчеркнул, что с проблемой СОЧ можно работать. В частности, для этого в подразделении должна нормально работать сержантская ветвь, которая постоянно понимает и чувствует силы солдат, которые рядом вокруг.

То есть, если сержант видит, что человек "нагрелся" или же боится, то он или психолог должны уделить ему внимание.

"С этими проблемами надо работать, людям надо уделять внимание. Тем более, когда в армии все больше становится немотивированных людей, которые очевидно не хотели никогда и сейчас не совсем понимают, почему они должны это делать. Но так случилось, что они оказались в армии и тоже выполняют боевые задачи. Людям надо уделять внимание, это можно делать на уровне подразделений. Безусловно, это не решит на 100% (проблему. — Ред.). Однако снизит почти в половину, я уверен, за счет нормальной работы с личным составом можно было бы", — сказал Жорин.

Он уточнил, что в большинстве случаев СОЧ происходит из-за проблем с девушкой, женой или мамой. То есть с семьей. В частности, в 80% — это именно жены, которые начинают задавать вопросы своим мужьям по типу — "зачем оно тебе нужно".

"Ну ему и так было трудно для себя найти ответы, почему он должен это терпеть. Каждый день обстрелы, боевые задачи, он выживает каждый день. И когда он вечером звонит своей девушке или жене, чтобы получить какую-то поддержку, он наоборот получает еще дозу "да зачем оно тебе нужно". Тогда у человека едет немного крыша, и все, он идет в СОЧ", — объяснил экс-командир "Азова".

Военный подчеркнул, что сержант должен видеть эти проблемы и принимать соответствующие действия.

"Он должен видеть, что у этого проблема с семьей, у этого со здоровьем. Этому просто нужно один день дать отдохнуть. Этого нужно поменять с этой должности на эту должность, потому что там ему уже тяжело, или просто хотя бы на время изменить его картинку перед глазами. И за счет этой работы с личным составом можно влиять на количество СОЧ", — подчеркнул защитник Украины.

На уточняющий вопрос журналиста Жорин подтвердил, что разговоры решают такие вопросы. Плюс необходима работа психологов и идеологическая работа в подразделениях.

Кроме того, во время интервью Жорин рассказал, что у его бригады проблема с СОЧ отсутствует.

"У нас в бригаде такой проблемы нет. Связано это с тем, что у нас постоянно есть достаточно серьезная внутренняя идеологическая мотивационная работа с людьми. Есть нормальная коммуникация с командирами. За счет этого у нас нет этой проблемы", — резюмировал он.

Напомним, что в Украине фиксируют тяжелую ситуацию на направлениях фронта. По словам Жорина, враг наступает на всех участках, а самое критическая ситуация — на Покровском, Торецком и Купянском направлениях.

Также недавно он заявил, что Днепропетровскую область нужно готовить к обороне уже сейчас, учитывая ситуацию на передовой. В частности, преждевременное создание линии защиты должно стать приоритетом.