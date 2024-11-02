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Жорін підтвердив, що проблема СЗЧ зростає щодня

2 листопада 2024 04:07
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Екскомандир Азову заявив, що проблема СЗЧ та дезертирства зростає щодня
Екскомандир полку "Азов" Максим Жорін. Фото: t.me/MaksymZhorin
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Проблема самовільного залишення частини (СЗЧ) та дезертирства в ЗСУ існує і щодня стає все більше. Проте з цим можна працювати, і можливо виправити ситуацію майже на 50%.

Про це в інтерв'ю каналу "Розмова" заявив екскомандир "Азову" та заступник командира 3-ої ОШБр Максим Жорін.

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Як вирішити проблему СЗЧ та дезертирства

За словами Жоріна, цифра СЗЧ та дезертирства з кожним днем зростає. Це пов'язано з тим, що якість мотивації людей, які потрапляють до армію, стає все меншою.

"Її намагались вирішити за рахунок закону про одну СЗЧ, проте цей закон на мою особисту думку лише більше проблем створив для армії, ніж вирішив", — вважає військовий.

Жорін наголосив, що з проблемою СЗЧ можливо працювати. Зокрема, для цього в підрозділі має нормально працювати сержантська гілка, яка постійно розуміє і відчуває сили солдатів, які знаходяться поруч.

Тобто, якщо сержант бачить, що людина "нагрілася" або ж боїться, то він або ж психолог мають приділити їй увагу.

"З цими проблемами треба працювати, людям треба приділяти увагу. Тим більше, коли в армії все більше стає невмотивованих людей, які очевидно не хотіли ніколи і зараз не зовсім розуміють, чому вони повинні це робити. Але так сталося, що вони опинилися в армії і теж виконують бойові задачі. Людям треба приділяти увагу, це можна робити на рівні підрозділів. Безумовно, це не вирішить на 100% (проблему. — Ред.). Проте знизити майже в половину, я впевнений, за рахунок нормальної роботи з особовим складом можна було б", — сказав Жорін.

Він уточнив, що в більшості випадків СЗЧ відбувається через проблеми з дівчиною, дружиною або мамою. Тобто, з родиною. Зокрема, у 80% - це саме дружини, які починають ставити питання своїм чоловікам - "нащо воно тобі потрібно".

"Ну йому і так було важко для себе знайти відповіді, чому він має це терпіти. Щодня обстріли, бойові задачі, він виживає кожного дня. І коли він ввечері дзвонить своїй дівчині або дружині, щоб отримати якусь підтримку, він навпаки отримує ще дозу "да нащо воно тобі треба". Тоді у людини їде трохи дах, і все, вона йде в СЗЧ", — пояснив екскомандир "Азову".

Військовий підкреслив, що сержант має бачити ці проблеми і робити відповідні дії.

"Він має бачити, що у цього проблема з родиною, у цього зі здоров'ям. Цьому просто треба один день дати відпочити. Цього треба поміняти з цієї посади на цю посаду, тому що там йому вже важко, або просто хоча б на час змінити його картинку перед очима. І за рахунок ось цієї роботи з особовим складом можна впливати на кількість СЗЧ", — наголосив захисник України.

На уточнююче питання журналіста, Жорін підтвердив, що розмови — вирішують такі питання. Плюс необхідна робота психологів та ідеологічна робота в підрозділах.

Крім того, під час інтерв'ю Жорін розповів, що у його бригаді проблема з СЗЧ відсутня.

"У нас в бригаді такої проблеми немає. Пов'язано це з цим, що в нас постійно є досить серйозна внутрішня ідеологічна мотиваційна робота з людьми. Є нормальна комунікація з командирами. За рахунок цього в нас немає ось цієї проблеми", — резюмував він.

Нагадаємо, що в Україні фіксують важку ситуацію на напрямках фронту. За словами Жоріна, ворог наступає на всіх ділянках, а найкритичніше — на Покровському, Торецькому та Куп'янському.

Також нещодавно він заявив, що Дніпропетровську область потрібно готувати до оборони вже зараз, враховуючи ситуацію на передовій. Зокрема, завчасне створення лінії захисту має стати пріоритетом.

Максим Жорін дезертир СЗЧ мобілізація Третя штурмова бригада полк "Азов"

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