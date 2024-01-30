Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Жорин отреагировал на информацию о возможности мобилизовать 500 тысяч человек arrow

Жорин отреагировал на информацию о возможности мобилизовать 500 тысяч человек

30 января 2024 23:21
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Жорин отреагировал на информацию о возможности мобилизовать 500 тысяч человек
Военный Максим Жорин. Фото: t.me/MaksymZhorin
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Экс-командир полка "Азов" Максим Жорин заявил, что информация о том, что в ВСУ должны мобилизовать 500 тысяч человек, только распространяет "искусственное напряжение". По его словам, сейчас ситуацию на фронте изменило бы гораздо меньшее количество призывников.

Об этом он написал в своем Telegram.

Читайте также:

Что об этом говорит военный

"Мобилизация — это постоянный процесс, который проходил все это время, нет здесь ничего нового и чрезвычайного. Очевидно, что 500 тысяч никто завтра не будет набирать. Зачем постоянно прокручивать эту цифру, будто всех одномоментно собираются призвать", — подчеркнул военный.

Жорин добавил, что в таких условиях, в которых сейчас находится Украина, подавляющее большинство мужчин должно служить или быть готовым к службе.

"Пока живет рашка, это наша реальность. Всем надо будет иметь соответствующую подготовку, чтобы в случае необходимости стать на защиту Украины", — подытожил он.

информация о 500 тысячах мобилизованных
Скриншот сообщения из Telegram Максима Жорина

Напомним, командующий подготовкой Командования Сухопутных войск ВСУ генерал-майор Виктор Николюк заявил, что Вооруженные силы Украины постоянно проводят необходимые мероприятия, чтобы обеспечить четкую работу учебных центров. Они способны подготовить к военной службе и войне столько бойцов, сколько понадобится.

ВСУ
военный призыв
военные
мобилизация
война в Украине
Максим Жорин

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

27 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

28 января 2024

17:18 Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на заявления о присоединении Закарпатья к Венгрии

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

24 января 2024

19:57 Мобилизация в феврале 2024 — кого из украинских работников могут забронировать

Актуальное по теме