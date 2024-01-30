Жорин отреагировал на информацию о возможности мобилизовать 500 тысяч человек

Военный Максим Жорин. Фото: t.me/MaksymZhorin

Экс-командир полка "Азов" Максим Жорин заявил, что информация о том, что в ВСУ должны мобилизовать 500 тысяч человек, только распространяет "искусственное напряжение". По его словам, сейчас ситуацию на фронте изменило бы гораздо меньшее количество призывников.

Об этом он написал в своем Telegram.

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"Мобилизация — это постоянный процесс, который проходил все это время, нет здесь ничего нового и чрезвычайного. Очевидно, что 500 тысяч никто завтра не будет набирать. Зачем постоянно прокручивать эту цифру, будто всех одномоментно собираются призвать", — подчеркнул военный.

Жорин добавил, что в таких условиях, в которых сейчас находится Украина, подавляющее большинство мужчин должно служить или быть готовым к службе.

"Пока живет рашка, это наша реальность. Всем надо будет иметь соответствующую подготовку, чтобы в случае необходимости стать на защиту Украины", — подытожил он.

Скриншот сообщения из Telegram Максима Жорина

Напомним, командующий подготовкой Командования Сухопутных войск ВСУ генерал-майор Виктор Николюк заявил, что Вооруженные силы Украины постоянно проводят необходимые мероприятия, чтобы обеспечить четкую работу учебных центров. Они способны подготовить к военной службе и войне столько бойцов, сколько понадобится.