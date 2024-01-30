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Жорін відреагував на інформацію про можливість мобілізувати 500 тисяч людей

30 січня 2024 23:21
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Жорін відреагував на інформацію про можливість мобілізувати 500 тисяч людей
Військовий Максим Жорін. Фото: t.me/MaksymZhorin
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Екскомандир полку "Азов" Максим Жорін заявив, що інформація про те, що до ЗСУ повинні мобілізувати 500 тисяч людей лише поширює "штучну напругу". За його словами, наразі ситуацію на фронті змінила б набагато менша кількість призовників.

Про це він написав у своєму Telegram.

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"Мобілізація — це постійний процес, який проходив весь цей час, немає тут нічого нового та надзвичайного. Очевидно ж, що 500 тисяч ніхто завтра не буде набирати. Навіщо постійно прокручувати цю цифру, ніби всіх одномоментно збираються призвати", — наголосив військовий.

Жорін додав, що в таких умовах, в яких зараз перебуває Україна, переважна більшість чоловіків має служити або бути готовими до служби.

"Поки живе рашка, це наша реальність. Всім треба буде мати відповідну підготовку, аби у разі необхідності стати на захист України", — підсумував він. 

інформація про 500 тисяч мобілізованих
Скриншот допису з Telegram Максима Жоріна

Нагадаємо, командувач підготовки Командування Сухопутних військ ЗСУ генерал-майор Віктор Ніколюк заявив, що Збройні сили України постійно проводять необхідні заходи, щоб забезпечити чітку роботу навчальних центрів. Вони здатні підготувати до військової служби і війни стільки бійців, скільки знадобиться.

ЗСУ
військовий призов
військові
мобілізація
війна в Україні
Максим Жорін

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