Жорин отреагировал на распространение фейка об убийстве парня работниками ТЦК

Экс-командир полка "Азов" Максим Жорин. Фото: Telegram Максима Жорина

Народный депутат Евгений Шевченко распространил фейк о том, что в Белой Церкви вроде бы как работники ТЦК поймали мужчину, после чего отвезли его в военкомат, где он умер от побоев. Однако такая информация оказалась неправдивой.

На такой инцидент отреагировал и экс-командир полка "Азов" Максим Жорин.

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Реакция Жорина на распространение очередного фейка

"Ничего удивительного в том, что нардеп Евгений Шевченко распространяет такие фейки, нет. Учитывая, кем он был и есть, и чем занимался до полномасштабной войны. Абсолютно не верю в переобучение таких персонажей", — подчеркнул военный.

Распространение фейка от нардепа Евгения Шевченко. Фото: Максим Жорин

Распространение фейка в местных Telegram каналах. Фото: Максим Жорин

По его словам, таких людей, которые распространяют фейки, нужно "жестко ставить на место".

"Сегодня они срывают мобилизацию, завтра будут кричать о "необходимости мира". Всех их нужно ставить на место максимально жестко", — написал Жорин.

Он добавил, что нести ответственность должен не только Шевченко, но и его сообщники.

Скриншот сообщения из Telegram Максима Жорина

Что известно об инциденте

Напомним, в сети уже несколько недель гуляет фейк, что в Белой Церкви работники ТЦК убили молодого человека. Второй раз его распространил народный депутат Украины Евгений Шевченко.

В свою очередь офицер ВСУ Анатолий Штефан назвал такую информацию фейком.

Также официальный представитель ТЦК в Белой Церкви опроверг эту информацию, отметив, что такие фейки распространяет враг.