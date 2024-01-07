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Жорін відреагував на поширення фейку про вбивство хлопця працівниками ТЦК

7 січня 2024 19:48
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Жорін відреагував на поширення фейку про вбивство хлопця працівниками ТЦК
Екскомандир полку "Азов" Максим Жорін. Фото: Telegram Максима Жоріна
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Народний депутат Євген Шевченко поширив фейк про те, що у Білій Церкві начебто працівники ТЦК спіймали чоловіка, після чого відвезли його до військкомату, де він помер від побоїв. Проте така інформація виявилися неправдивою. 

На такий інцидент відреагував і екскомандир полку "Азов" Максим Жорін.

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Реакція Жоріна на поширення чергового фейку

"Нічого дивного в тому, що нардеп Євген Шевченко розповсюджує такі фейки, немає. Враховуючи, ким він був і є, та чим займався до повномасштабної війни. Абсолютно не вірю у перевзування таких персонажів", — наголосив військовий.

нардеп Євген Шевченко поширив фейк про ТЦК
Поширення фейку від нардепа Євгена Шевченка. Фото: Максим Жорін
нардеп Євген Шевченко поширив фейк про ТЦК
Поширення фейку в місцевих Telegram-каналах. Фото: Максим Жорін

За його словами, таких людей, які поширюють фейки, потрібно "жорстко ставити на місце". 

"Сьогодні вони зривають мобілізацію, завтра будуть кричати про "необхідність миру". Всіх їх треба ставити на місце максимально жорстко", — написав Жорін.

Він додав, що нести відповідальність має не лише Шевченко, а і його поплічники. 

нардеп Євген Шевченко поширив фейк про ТЦК
Скриншот допису з Telegram Максима Жоріна

Що відомо про інцидент

Нагадаємо, в мережі вже кілька тижнів гуляє фейк, що у Білій Церкві працівники ТЦК вбили хлопця. Вдруге його поширив народний депутат України Євгеній Шевченко. 

Своєю чергою офіцер ЗСУ Анатолій Штефан назвав таку інформацію фейком.

Також офіційний представник ТЦК в Білій Церкві спростував цю інформацію та зазначив, що такі фейки поширює ворог.

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