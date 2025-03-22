Жорин ответил, нужно ли снижать призывной возраст до 55

Заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин. Фото: Максим Жорин/Telegram

Заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин считает, что есть смысл уменьшить максимальный призывной возраст с 60 до 55 лет. В частности, он отметил, что молодежь лучше воюет на поле боя.

Об этом Максим Жорин сказал в эфире День.LIVE.

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Заместитель командира 3-й ОШБр отметил, что в ВСУ активно формируется новое поколение командиров, которые приобретают боевой опыт непосредственно на поле боя. Зато опыт мужчин старше 55 лет в армии сейчас крайне редко бывает действительно полезен.

Кроме того, Жорин добавил, что Вооруженные силы должны стимулировать добровольный приход молодежи в армию, создавая для них мотивационные условия.

"Опыт мужчин в армии 55+ очень редко сегодня является чрезвычайно полезным. Дело в том, что сейчас есть современный опыт. Этот современный опыт получают прямо сейчас на поле боя и это в основном молодые командиры, которые растут непосредственно с поля боя. Я поддерживаю, и в этом есть смысл — уменьшить призывной возраст. Имеется в виду с 60 лет", — сказал военный.

В то же время он отметил, что оставил бы возможность мужчинам в возрасте 55+ добровольно подписывать контракт на службу в ВСУ.

"При этом я бы оставил возможность им добровольно подписывать контракт. Например, если это специалист в чем-то. Это не обязательно военный специалист, это может быть специалист по любой профессии, который нужен в армии. Я бы оставил им возможность добровольно подписывать контракт. Как бы это неприятно не звучало, но молодежь лучше воюет, она с другой энергией воюет", — подытожил Жорин.

Ранее мы сообщали, что взятие на воинский учет украинцев за рубежом хотят упростить. Следовательно, правительство рассмотрит упрощенное взятие на воинский учет мужчин за рубежом.

Напомним, что ранее адвокат Ростислав Кравец рассказал, что лица, которые были исключены из воинского учета, не могут быть мобилизованы.