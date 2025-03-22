Жорін відповів, чи потрібно знижувати призовний вік до 55

Заступник командира 3-ої ОШБр Максим Жорін. Фото: Максим Жорін/Telegram

Заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін вважає, що є сенс зменшити максимальний призовний вік із 60 до 55 років. Зокрема він зазначив, що молодь все ж краще воює на полі бою.

Про це Максим Жорін сказав в ефірі День.LIVE.

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Заступник командира 3-ї ОШБр зазначив, що в ЗСУ активно формується нове покоління командирів, які набувають бойового досвіду безпосередньо на полі бою. Натомість досвід чоловіків старших 55 років в армії зараз дуже рідко надзвичайно корисний.

Крім того, Жорін додав, що Збройні сили мають стимулювати добровільний прихід молоді до війська, створюючи для них мотиваційні умови.

"Досвід чоловіків в армії 55+ він дуже рідко сьогодні є надзвичайно корисним. Річ у тому, що зараз є сучасний досвід. Цей сучасний досвід отримують прямо зараз на полі бою і це здебільшого молоді командири, які ростуть безпосередньо з поля бою. Я підтримую, і в цьому є сенс — зменшити призовний вік. Мається на увазі з 60 років", — сказав військовий.

Водночас він зауважив, що лишив би можливість чоловікам віком 55+ добровільно підписувати контракт на службу в ЗСУ.

"При цьому я б залишив можливість їм добровільно підписувати контракт. Наприклад, якщо це фахівець в чомусь. Це не обов’язково військовий фахівець, це може бути фахівець з будь-якої професії, який потрібен в армії. Я б залишив їм можливість добровільно підписувати контракт. Як би це неприємно не звучало, але молодь краще воює, вона з іншою енергією воює", — підсумував Жорін.

Раніше ми повідомляли, що взяття на військовий облік українців за кордоном хочуть спростити. Відтак, уряд розгляне спрощене взяття на військовий облік чоловіків за кордоном.

Нагадаємо, що раніше адвокат Ростислав Кравець розповів, що особи, які були виключені з військового обліку, не можуть бути мобілізовані.