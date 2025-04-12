Журналистку на Буковине судили за публикацию видео о принудительной мобилизации

Молоток судьи. Фото иллюстративное: Pexels

На Буковине журналистка опубликовала видео в TikTok с принудительной мобилизацией. На нем был виден военный объект. В результате суд признал ее виновной и назначил наказание.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Женщина в июне 2023 года осуществляла видеосъемку действий сотрудников полиции, военнослужащих и других людей. На нем видно расположение специального правоохранительного формирования в составе ВСУ с возможностью идентификации указанного военного подразделения.

Видео она опубликовала в TikTok, где его посмотрели 8 600 пользователей.

Защита утверждала, что цель заключалась в освещении нарушений прав человека, а объект был широко известным.

Хотя журналистка удалила видео после публикации, прокуратура отметила, что его все равно можно было использовать для идентификации места.

Что решил суд

Суд признал женщину виновной и конфисковал телефон, на который осуществлялась видеофиксация. Ее приговорили к пяти годам за решеткой.

Напомним, женщина из Одесской области распространяла в сети информацию о мобилизационных мероприятиях. Ей назначили два года испытательного срока.

Ранее в Винницкой области мужчина не пошел в ТЦК, поскольку должен был отвезти зерно на элеватор. Суд признал его виновным.