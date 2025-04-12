Журналистку на Буковине судили за публикацию видео о принудительной мобилизации

Журналистка распространила видео с мобилизацией — приговор суда
На Буковине журналистка опубликовала видео в TikTok с принудительной мобилизацией. На нем был виден военный объект. В результате суд признал ее виновной и назначил наказание.
Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.
Детали дела
Женщина в июне 2023 года осуществляла видеосъемку действий сотрудников полиции, военнослужащих и других людей. На нем видно расположение специального правоохранительного формирования в составе ВСУ с возможностью идентификации указанного военного подразделения.
Видео она опубликовала в TikTok, где его посмотрели 8 600 пользователей.
Защита утверждала, что цель заключалась в освещении нарушений прав человека, а объект был широко известным.
Хотя журналистка удалила видео после публикации, прокуратура отметила, что его все равно можно было использовать для идентификации места.
Что решил суд
Суд признал женщину виновной и конфисковал телефон, на который осуществлялась видеофиксация. Ее приговорили к пяти годам за решеткой.
Напомним, женщина из Одесской области распространяла в сети информацию о мобилизационных мероприятиях. Ей назначили два года испытательного срока.
Ранее в Винницкой области мужчина не пошел в ТЦК, поскольку должен был отвезти зерно на элеватор. Суд признал его виновным.
Читайте Новини.LIVE!