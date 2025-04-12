Журналістку на Буковині засудили за публікацію відео про примусову мобілізацію

Молоток судді. Фото ілюстративне: Pexels

На Буковині журналістка опублікувала відео в TikTok з примусовою мобілізацією. На ньому було видно військовий обʼєкт. Внаслідок цього суд визнав її винною та призначив покарання.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Жінка у червні 2023 року здійснювала відеозйомку дій працівників поліції, військовослужбовців та інших людей. На ньому видно розташування спеціального правоохоронного формування у складі ЗСУ з можливістю ідентифікації вказаного військового підрозділу.

Відео вона опублікувала в TikTok, де його подивились 8 600 користувачів.

Захист стверджував, що мета полягала у висвітленні порушень прав людини, а об'єкт був широко відомим.

Хоча журналістка видалила відео після публікації, прокуратура зазначила, що його все одно можна було використати для ідентифікації місця.

Що вирішив суд

Суд визнав жінку винною та конфіскував телефон, на який здійснювалась відеофіксація. Її засудили до пʼяти років за ґратами.

Нагадаємо, жінка з Одеської області поширювала у мережі інформацію про мобілізаційні заходи. Їй призначили два роки випробувального терміну.

Раніше у Вінницькій області чоловік не пішов до ТЦК, оскільки повинен був відвезти зерно на елеватор. Суд визнав його винним.