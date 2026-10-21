Военнослужащий в зимней форме. Фото: Reuters

Для защитников, удерживающих линию фронта, государство отменило любые временные ограничения на использование теплой одежды. Если в тыловых частях зимний комплект официально должен служить два года, а варежки можно носить один год, то в зоне активных боевых действий вещи изнашиваются еще быстрее. Экипировку здесь используют исключительно до момента её фактического износа, поэтому военным важно знать, как правильно подать заявку на новый комплект.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на разъяснения Министерства обороны Украины.

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Ответственность за брак несут не бойцы

Доказывать, что куртка разошлась по швам из-за заводского брака, или самостоятельно искать контакты компании-производителя военный вообще не обязан. Эта работа полностью возложена на ответственных должностных лиц, а в спорных и сложных ситуациях — на специально созванную комиссию.

Главное правило для бойца — сохранить испорченную форму для официального осмотра, ни в коем случае не срезать с нее заводскую маркировку и не пытаться самостоятельно зашить серьезные дырки или отремонтировать подошву.

Как подать запрос на обновление военной формы

Бойцам, находящимся непосредственно на передовой, необходимо:

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оформить рапорт с подробным описанием проблемы и обстоятельств повреждения (крайне желательно приложить фотографии дефектов);

получить официальное ходатайство от своего непосредственного командира подразделения;

передать пакет документов на стол командиру воинской части, который и принимает окончательное решение.

В глубоком тылу процедура работает немного иначе. Военнослужащий сначала обращается к сотрудникам имущественной службы и своему командованию просто в устном порядке. Только если такая коммуникация заходит в тупик, запускается процесс подачи официальных письменных рапортов.

Также в Минобороны сообщили, что военнослужащим при получении новой формы лучше сразу проверить каждый элемент одежды. Обратите внимание на застежки, качество утеплителя, целостность нитей на швах, надежность подошвы ботинок и соответствие ткани заявленным стандартам.

Если форма не подходит по размеру, её необходимо обменять немедленно, сообщив об этом сотруднику склада, ещё до того, как военнослужащий начнёт её фактически использовать.

Куда звонить, если рапорты пропадают

Если просьбы военного об обмене имущества откровенно игнорируются, молчать не стоит. Защитникам необходимо составить рапорт на командира части, обязательно сделав для себя его копию или зафиксировав официальный регистрационный номер документа.

Если руководство продолжает блокировать выдачу одежды, следующим шагом является обращение к операторам горячей линии бригады или прямой звонок в Министерство обороны Украины по короткому номеру 1512.

Новини.LIVE сообщали, что если у мужчины пропал без вести родной брат на войне, закон дает ему полное право на отсрочку от мобилизации. Но сама по себе она не сработает, поэтому все документы нужно обязательно оформить и подать в ТЦК заранее, еще до призыва.

Также автоматически снимают с учета мужчин, которым исполнилось 60 лет. С этого момента освобождение от работы аннулируется, поскольку человек вообще перестает быть военнообязанным, а система "Оберег" списывает его дистанционно. Однако из-за сбоев в базах данных бывает так, что в "Резерв+" человек продолжает числиться на учете. Если статус не обновился самостоятельно, придется обратиться в свой ТЦК и попросить удалить запись вручную.