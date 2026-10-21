Військовослужбовець у зимовому комплекті. Фото: Reuters

Для захисників, які тримають лінію фронту, держава скасувала будь-які часові обмеження на використання теплого одягу. Якщо у тилових частинах зимовий комплект офіційно має служити два роки, а рукавиці можуть носитися один рік, то в зоні активних бойових дій речі зношуються іще швидше. Екіпірування тут використовують виключно до моменту його фактичного знищення, тож військовим важливо знати, як коректно подати запит на новий комплект.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на пояснення від Міністерства оборони України.

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Відповідальність за брак несуть не бійці

Доводити, що куртка розійшлася по швах через фабричний брак, чи самостійно шукати контакти компанії-виробника військовий взагалі не зобов'язаний. Ця робота повністю покладена на відповідальних посадових осіб, а в спірних та складних ситуаціях — на спеціально скликану комісію.

Головне правило для бійця — це зберегти зіпсовану форму для офіційного огляду, у жодному разі не зрізати з неї фабричне маркування та не намагатися самостійно зашити серйозні дірки чи відремонтувати підошву.

Як подати запит на оновлення військової форми

Бійцям, які безпосередньо на передовій потрібно здійснити:

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оформлення рапорту з детальним описом проблеми та обставин псування (вкрай бажано додати фотографії дефектів);

отримати офіційне клопотання від свого безпосереднього командира підрозділу;

передачу пакета документів на стіл командиру військової частини, який і приймає фінальне рішення.

У глибокому тилу процедура працює трохи по-іншому. Військовослужбовець спершу звертається до працівників речової служби та свого командування просто в усному порядку. Лише якщо така комунікація заходить у глухий кут, запускається процес подачі офіційних письмових рапортів.

Також в Міноборони повідомили, що військовим при отриманні нової форми краще перевірити кожен елемент одягу одразу. Зверніть увагу на застібки, якість утеплювача, цілісність ниток на швах, надійність підошви черевиків та відповідність тканини заявленим стандартам.

Якщо форма не підходить за розміром, обміняти її вимагають негайно, повідомивши працівника складу, ще до того, як воїн почне її фактично використовувати.

Куди телефонувати, якщо рапорти зникають

Якщо прохання військового про обмін майна відверто ігноруються, мовчати не варто. Захисникам необхідно скласти рапорт на командира частини, обов'язково зробивши для себе його копію або зафіксувавши офіційний номер реєстрації документа.

Якщо керівництво продовжує блокувати видачу одягу, наступним кроком є звернення до операторів на гарячу лінію бригади або ж прямий дзвінок до Міністерства оборони України за коротким номером 1512.

Новини.LIVE повідомляли, що якщо у чоловіка зник безвісти рідний брат на війні, закон дає йому повне право на відстрочку від мобілізації. Але сама по собі вона не запрацює, тому усі документи треба обов'язково оформити й подати до ТЦК завчасно, ще до призову.

Так само автоматично знімають з обліку чоловіків, яким виповнилося 60 років. З цього моменту броня від роботи анулюється, бо людина взагалі перестає бути військовозобов'язаною, а система "Оберіг" списує її дистанційно. Проте через збої в базах буває так, що в "Резерв+" людина й далі числиться на обліку. Якщо статус не оновився сам, доведеться підійти до свого ТЦК і попросити прибрати запис вручну.