Мобилизация в Украине — можно ли снимать работников ТЦК и за что могут лишить свободы

Военнообязанный разговаривает с работником ТЦК. Скриншот с видео на Youtube

В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация. В этот период работники ТЦК и СП патрулируют улицы и общественные места для вручения повесток военнообязанным. Не редко между представителями территориальных центров и гражданами возникают конфликты, которые люди снимают на видео, или некоторые лица специально фотографируют ТЦК и выкладывают фото в закрытые паблики для того, чтобы предупредить уклонистов, где ходить не стоит. Эти ситуации разные, но их объединяет одно — съемка представителей ТЦК, которые являются военнослужащими.

Можно ли украинцам делать фото и снимать на видео сотрудников территориальных центров комплектования и в каких случаях грозит уголовная ответственность в виде лишения свободы, разбираемся в материале.

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Съемка работников ТЦК ― что установлено законом

Первое, что следует рассмотреть, — действующие статьи закона о ведении фото- и видеосъемки военных, физических лиц и т.д.

Так, ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины — это та, на которую чаще всего ссылаются работники ТЦК, запрещая гражданским их снимать при вручении повестки.

Однако в ней сказано о запрете:

распространения информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украине или по территории Украины;

перемещение, движение или расположение ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований (если такая информация не размещалась (не распространялась) в открытом доступе официальными источниками).

Нарушение этой статьи карается лишением свободы на срок от трех до пяти и от пяти до восьми лет. Совершение преступления группой лиц или с корыстными целями наказывается от восьми до двенадцати лет лишением свободы.

Однако, как видим, о съемке на камеру работников ТЦК здесь речи не идет.

Следующая ст. 307 Гражданского кодекса Украины предусматривает, что физическое лицо может быть снято на фото-, кино-, теле- или видеопленку только с ее согласия. Согласие лица на съемку на фото-, кино-, теле- или видеопленку допускается, если съемки проводятся открыто на улице, на собраниях, конференциях, митингах и других мероприятиях публичного характера.

Пункт 2 ст. 21 Закона об информации предусматривает, что конфиденциальной является информация о физическом лице, информация, доступ к которой ограничен физическим или юридическим лицом, кроме субъектов властных полномочий, а также информация, признанная таковой на основании закона.

Таким образом, когда уполномоченные представители ТЦК или неуполномоченные военные, полиция, коммунальщики вручают повестки на улицах — они являются субъектами властных полномочий, и информация о них не считается конфиденциальной по закону.

Эта же статья предусматривает, что к конфиденциальной информации не могут быть отнесены следующие случаи:

о фактах нарушения прав и свобод человека;

о незаконных действиях органов государственной власти, органов местного самоуправления, их должностных лиц;

о деятельности государственных и коммунальных унитарных предприятий, хозяйственных обществ, в уставном капитале которых более 50 процентов акций (долей) принадлежат государству или территориальной общине, а также хозяйственных обществ, 50 и более процентов акций (долей) которых принадлежат хозяйственному обществу, доля государства или территориальной общины в котором составляет 100 процентов, подлежащих обязательному обнародованию в соответствии с законом.

Работники ТЦК проверяют документы у мужчины. Скриншот с видео на Youtube

Когда можно снимать на камеру работников ТЦК

Во время вручения повестки военнообязанный мужчина может производить фото- и видеосъемку данного процесса. В частности, раньше нардеп, член комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявлял, что законом не запрещено фиксировать процесс вручения повесток на видео, а значит, наказания за это не будет.

Более того украинские юристы отмечают, если представители ТЦК или полиция совершают в отношении вас какие-либо незаконные действия, это необходимо фиксировать на видео. Ведь в дальнейшем это станет важным доказательством в суде.

Когда за фото-, видеосъемку работников ТЦК угрожает уголовная ответственность

Если гражданин производит фото-, видеосъемку представителей территориального центра с целью распространения материалов в соцсетях, в частности в Viber или Telegram каналах, где информируют о дислокации и перемещении нарядов полиции и ТЦК и СП, то это преступление, за которое предусмотрена уголовная ответственность.

Лицо могут наказать по ст. 114-1. УКУ, согласно которой препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований карается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

Какие факторы влияют на степень ответственности:

содержание публикаций;

масштаб распространения информации (чем больше аудитория канала, тем серьезнее могут быть последствия);

последствия публикаций (например, массовые беспорядки и т.п.).

Ранее мы сообщали, какое наказание грозит отказом от повестки.

Напомним, мы писали, когда военнообязанные могут проигнорировать визит в ТЦК.

Также мы информировали, о чем и в какой срок нужно предупредить ТЦК, чтобы не получить штраф.