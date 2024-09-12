Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Съемка работников ТЦК — за что украинцы получают восемь лет тюрьмы arrow

Съемка работников ТЦК — за что украинцы получают восемь лет тюрьмы

12 сентября 2024 21:37
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация в Украине — можно ли снимать работников ТЦК и за что могут лишить свободы
Военнообязанный разговаривает с работником ТЦК. Скриншот с видео на Youtube
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация. В этот период работники ТЦК и СП патрулируют улицы и общественные места для вручения повесток военнообязанным. Не редко между представителями территориальных центров и гражданами возникают конфликты, которые люди снимают на видео, или некоторые лица специально фотографируют ТЦК и выкладывают фото в закрытые паблики для того, чтобы предупредить уклонистов, где ходить не стоит. Эти ситуации разные, но их объединяет одно — съемка представителей ТЦК, которые являются военнослужащими.

Можно ли украинцам делать фото и снимать на видео сотрудников территориальных центров комплектования и в каких случаях грозит уголовная ответственность в виде лишения свободы, разбираемся в материале.

Читайте также:

Съемка работников ТЦК ― что установлено законом

Первое, что следует рассмотреть, — действующие статьи закона о ведении фото- и видеосъемки военных, физических лиц и т.д.

Так, ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины — это та, на которую чаще всего ссылаются работники ТЦК, запрещая гражданским их снимать при вручении повестки.

Однако в ней сказано о запрете:

  • распространения информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украине или по территории Украины;
  • перемещение, движение или расположение ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований (если такая информация не размещалась (не распространялась) в открытом доступе официальными источниками).

Нарушение этой статьи карается лишением свободы на срок от трех до пяти и от пяти до восьми лет. Совершение преступления группой лиц или с корыстными целями наказывается от восьми до двенадцати лет лишением свободы.

Однако, как видим, о съемке на камеру работников ТЦК здесь речи не идет.

Следующая ст. 307 Гражданского кодекса Украины предусматривает, что физическое лицо может быть снято на фото-, кино-, теле- или видеопленку только с ее согласия. Согласие лица на съемку на фото-, кино-, теле- или видеопленку допускается, если съемки проводятся открыто на улице, на собраниях, конференциях, митингах и других мероприятиях публичного характера.

Пункт 2 ст. 21 Закона об информации предусматривает, что конфиденциальной является информация о физическом лице, информация, доступ к которой ограничен физическим или юридическим лицом, кроме субъектов властных полномочий, а также информация, признанная таковой на основании закона.

Таким образом, когда уполномоченные представители ТЦК или неуполномоченные военные, полиция, коммунальщики вручают повестки на улицах — они являются субъектами властных полномочий, и информация о них не считается конфиденциальной по закону.

Эта же статья предусматривает, что к конфиденциальной информации не могут быть отнесены следующие случаи:

  • о фактах нарушения прав и свобод человека;
  • о незаконных действиях органов государственной власти, органов местного самоуправления, их должностных лиц;
  • о деятельности государственных и коммунальных унитарных предприятий, хозяйственных обществ, в уставном капитале которых более 50 процентов акций (долей) принадлежат государству или территориальной общине, а также хозяйственных обществ, 50 и более процентов акций (долей) которых принадлежат хозяйственному обществу, доля государства или территориальной общины в котором составляет 100 процентов, подлежащих обязательному обнародованию в соответствии с законом.

 

Когда можно снимать на камеру работников ТЦК
Работники ТЦК проверяют документы у мужчины. Скриншот с видео на Youtube

Когда можно снимать на камеру работников ТЦК

Во время вручения повестки военнообязанный мужчина может производить фото- и видеосъемку данного процесса. В частности, раньше нардеп, член комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявлял, что законом не запрещено фиксировать процесс вручения повесток на видео, а значит, наказания за это не будет.

Более того украинские юристы отмечают, если представители ТЦК или полиция совершают в отношении вас какие-либо незаконные действия, это необходимо фиксировать на видео. Ведь в дальнейшем это станет важным доказательством в суде.

Когда за фото-, видеосъемку работников ТЦК угрожает уголовная ответственность

Если гражданин производит фото-, видеосъемку представителей территориального центра с целью распространения материалов в соцсетях, в частности в Viber или Telegram каналах, где информируют о дислокации и перемещении нарядов полиции и ТЦК и СП, то это преступление, за которое предусмотрена уголовная ответственность.

Лицо могут наказать по ст. 114-1. УКУ, согласно которой препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований карается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

Какие факторы влияют на степень ответственности:

  • содержание публикаций;
  • масштаб распространения информации (чем больше аудитория канала, тем серьезнее могут быть последствия);
  • последствия публикаций (например, массовые беспорядки и т.п.).

 

Ранее мы сообщали, какое наказание грозит отказом от повестки.

Напомним, мы писали, когда военнообязанные могут проигнорировать визит в ТЦК.

Также мы информировали, о чем и в какой срок нужно предупредить ТЦК, чтобы не получить штраф.

Украина нарушения военное положение мобилизация ТЦК и СП съемка

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

22:16 Министр образования Лисовой сообщил, сколько нужно денег для обустройства укрытий в школах и вузах

22:15 В Запорожье прогремели две серии взрывов — город под вражеским ударом

22:05 Глава МИД Польши Сикорский предложил отменить выплаты украинским беженцам в Европе

21:54 В Киеве полиция выясняет обстоятельства избиения мужчины народным депутатом

21:48 В Минприроды назвали сумму ущерба, которую Россия нанесла загрязнением Сейма и Десны

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине - 80x80

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине

Новость с видео

21:37 Съемка работников ТЦК — за что украинцы получают восемь лет тюрьмы

21:30 Бронирование на работе — зачем в такой ситуации нужно прийти в ТЦК

21:11 Под Киевом дом загорелся после попадания молнии — местные паблики

21:11 Пограничники показали кадры уничтожения вражеского огнево-опорного пункта

20:51 МИД объявил демарш Монголии из-за отказа арестовать Путина на ее территории

22:16 Министр образования Лисовой сообщил, сколько нужно денег для обустройства укрытий в школах и вузах

22:15 В Запорожье прогремели две серии взрывов — город под вражеским ударом

22:05 Глава МИД Польши Сикорский предложил отменить выплаты украинским беженцам в Европе

21:54 В Киеве полиция выясняет обстоятельства избиения мужчины народным депутатом

21:48 В Минприроды назвали сумму ущерба, которую Россия нанесла загрязнением Сейма и Десны

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине - 80x80

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине

Новость с видео

21:37 Съемка работников ТЦК — за что украинцы получают восемь лет тюрьмы

21:30 Бронирование на работе — зачем в такой ситуации нужно прийти в ТЦК

21:11 Под Киевом дом загорелся после попадания молнии — местные паблики

21:11 Пограничники показали кадры уничтожения вражеского огнево-опорного пункта

20:51 МИД объявил демарш Монголии из-за отказа арестовать Путина на ее территории

06:46 Какими будут цены на iPhone 16 в Украине и как изменится стоимость других моделей после его выхода

11 сентября 2024
Эксклюзив

18:52 Поединок года — как прошли дебаты Дональда Трампа и Камалы Харрис

06:40 Цены на алюминий в Украине — сколько стоит 1 кг цветных металлов в сентябре

10 сентября 2024

06:40 Стоимость цветных металлов в сентябре — сколько вы получите за 1 кг меди в Украине

06:30 В Украине начали падать цены на кукурузу — сколько стоит 1 тонна зерна в сентябре

9 сентября 2024

00:12 iPhone 16, Apple Watch Series 10 и новые AirPods — какие новинки показали на презентации Apple

7 сентября 2024
Эксклюзив

06:23 Деньги нашлись — почему Рада отказалась повышать налоги и за чей счет будут финансировать армию

6 сентября 2024

20:09 Судьба сказочного тоннеля в Одессе — как он выглядит сегодня

17:27 Причины языковых скандалов в Одессе — мнение горожан

5 сентября 2024

18:33 Донатят, но не все и не всегда — кого чаще всего поддерживают одесситы

Text

20:08 Депутат Киевсовета назвал ошибки, допущенные при строительстве тоннеля синей ветки метро

Text

17:50 Встреча Зеленского с Си Цзиньпинем и подрыв железной дороги в России — эфир Вечір.LIVE

Text

16:33 Тонны мертвой рыбы на Десне — эксклюзивные кадры Новини.LIVE

Text

15:40 Удар по Конотопу — один из раненых пытался помочь людям, но пострадал сам

Text

14:49 Депутат Киеврады сообщил детали ремонта тоннеля между "Лыбидской" и "Демеевской"

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине - 80x80

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине

Text

13:00 Тайное решение Великобритании касаемо России и мощные пакеты помощи от партнеров — эфир День.LIVE

Text

12:25 Военный психолог резко высказался о появлении языковых инспекторов в Украине

Text

11:14 Возвращение Крыма в Украину — эксперт объяснил, почему это важно для Турции

Text

08:00 Мирный план Зеленского и нападения на военных в украинских городах — эфир Ранок.LIVE

11 сентября 2024
Text

22:46 Нардеп заявила, что Украина будет постепенно идти к курсу доллара по 50 гривен

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:30 Бизнес может бронировать работников, но есть нюансы – при каких условиях могут отменить бронирование

8 сентября 2024

23:24 Кулеба после отставки эмоционально обратился к украинцам — что сказал

30 августа 2024

08:31 Шахтер заменит Пушича известным тренером — о ком речь

4 сентября 2024
Новость с видео

21:39 Украинцев будут жестко наказывать за отказ ТЦК предъявлять ВУД — что угрожает

2 сентября 2024

12:21 Путин снова заговорил о мирных переговорах с Украиной — что говорит

9 сентября 2024

00:30 Друзья Джей Ло и Аффлека рассказали, чья идея была приобрести многомиллионный дом

6 сентября 2024

06:45 Тест по ПДД — укажите очередность проезда авто на перекрестке за 30 секунд

9 сентября 2024

09:41 Военные могут остаться без зарплат — в Раде сделали важное заявление

10 сентября 2024

03:20 Торт за 15 минут, всего из 5 ингредиентов — без выпечки, быстро, бюджетно и очень вкусно

6 сентября 2024

18:27Со светом, но есть нюанс — в ДТЭК порадовали насчет графиков отключений света на завтра