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Коли військовозобов'язані можуть проігнорувати візит до ТЦК — перелік обставин

12 вересня 2024 02:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобілізація в Україні 2024 — коли чоловіки можуть не йти до ТЦК за повісткою
Працівник ТЦК виписує повістку військовозобов'язаному чоловіку. Скриншот з відео на Youtube
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В Україні тривають загальна мобілізація та воєнний стан, під час яких військовозобов'язаним чоловікам продовжують виписувати повістки. За цим документом необхідно явитися до ТЦК та СП у зазначені дату та час. Проте, у законодавстві прописано певний перелік обставин, який дозволяє не прийти до територіального центру. 

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Про це розповів адвокат Олег Леонтьєв в коментарі виданню "Фокус".

Поважні причини, які дозволяють не з'явитися до ТЦК

Обставинами, які дають дозвіл на ігнорування повістки від територіального центру комплектування та соціальної підтримки, є:

  • стихійні лиха;
  • хвороба громадянина;
  • військові дії на відповідній території та їх наслідки;
  • смерть близького родича (батьків, дружини (чоловіка), дитини, рідних брата, сестри, діда, баби);
  • смерть близького родича його дружини (чоловіка);
  • інші обставини, що позбавили його можливості особисто прибути у визначений строк.

 

Поважні причини, які дозволяють не з'явитися до ТЦК
Чоловік у ТЦК та СП.  Фото: Вінницький ТЦК та СП/Facebook

Докази поважних причин, які дозволили не явитися до ТЦК

Варто одразу підкреслити, що громадянин зобов'язаний повідомити ТЦК та СП у найкоротший термін, проте не пізніше ніж за три дні від дати та часу, що вказані у повістці.

Повідомити працівників ТЦК про причини неявки за повісткою можна будь-яким способом:

  • особисто;
  • електронним листом;
  • рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

Складається письмове звернення у вільній формі. Важливо вказати ПІБ, реквізити повістки та причини, через які військовозобов'язаний не з'явився.

Правозахисник підкреслив, що наявність підстав має бути документально підтверджена. Ці документи мають бути завірені уповноваженими державними органами, установами та організаціями державної та комунальної форми власності.

У разі тяжкої хвороби, яка не дозволяє військовозобов'язаному самостійно надіслати лист до ТЦК про причини неявки, за нього це може зробити лікар, родина або навіть знайомі. Можна скористатися послугами адвоката.

Раніше ми повідомляли, коли повістка вважається врученою.

Нагадаємо, ми писали, яке покарання загрожує за відмову від повістки. 

Також ми інформували, кого можуть зняти з військового обліку.

військовий облік мобілізація повістки ТЦК та СП військовозобов'язані

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