Мобилизация в Украине — как уклонисты избегают службы в ВСУ

Пойманные пограничниками уклонисты. Фото: ГНСУ

В Украине продолжается мобилизация в ряды Вооруженных сил Украины. При этом военнообязанные мужчины, стремящиеся избежать службы в армии, придумывают все больше и больше схем, чтобы уклониться от своего долга.

О самых распространенных "схемах" уклонистов говорится в материале ТСН.

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В последние месяцы значительно увеличилось количество желающих жениться на женщинах, имеющих инвалидность. Благодаря этому мужчины надеются уехать за границу или быть освобождены от мобилизации. В сети можно найти сотни предложений о фиктивном браке.

Недавно полиция Киевской области поймала женщину, помогавшую уклонистам. Схема была крайне проста — фиктивный брак за 5 тысяч долларов для выезда за границу.

Теперь 28-летняя жительница Николаевской области может попасть за решетку на срок от семи до девяти лет.

Подобная схема действовала в Черниговской области. Пограничники области вместе с другими правоохранительными органами задержали мужчину, пытавшегося вербовать женщин с инвалидностью для заключения фиктивных браков с военнообязанными.

Злоумышленник использовал сложное материальное положение женщин с инвалидностью и предлагал им деньги за участие в этой схеме.

Следователи возбудили уголовное производство по делу о торговле людьми. Организатору схемы грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет

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Уклонисты также пытаются жениться на многодетных матерях-одиночках. За это они готовы платить от трех тысяч долларов.

Еще один из вариантов — оформление фиктивного брака с женщинами пенсионного возраста. Впрочем, у работников ЗАГСов нередко возникают вопросы к таким парам и их отказываются регистрировать. Следует отметить, что законных оснований для этого нет.

Также уклонисты ищут беременных девушек, которые согласились бы записать на них ребенка.

Перелом ноги ради отсрочки

В Днепре дельцы за деньги предлагают сломать конечность военнообязанным. Процедуру вроде бы проводит медик, а цена "зависит от места воздействия".

Фото соответствующих объявлений появилось в местных телеграмм-каналах. Впрочем, их быстро удалили с популярной платформы. Организаторы схемы называют такие жестокие методы "уникальной возможностью избежать мобилизации, не покидая страну".

"Клиентам" даже обещают скидку за повторное обращение.

Есть ли возможность наказать уклонистов

По словам юриста Марины Бекало, подобные действия со стороны военнообязанного могут квалифицироваться как уклонение от военной службы.

"В Уголовном кодексе есть также отдельная статья 409, которая предусматривает наказание за уклонение от военной службы именно путем самоувечья, но эта статья касается военнослужащих, то есть тех, кто уже проходит военную службу", — объяснила важный нюанс адвоката.

Она отметила, что действия "услуг" можно квалифицировать как умышленные телесные повреждения.

Ранее мы писали, что во Львове Служба безопасности Украины задержала очередного организатора схем уклонения от мобилизации в ряды Вооруженных сил. За свои услуги мужчина хотел получить 5500 долларов.

Напомним, сейчас организаторы схем для уклонистов начали собирать сразу по 40 и более людей для одновременного пересечения границы.