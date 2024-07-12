Мобілізація в Україні — як ухилянти уникають служби у ЗСУ

Піймані прикордонниками ухилянти. Фото: ДПСУ

В Україні продовжується мобілізація до лав Збройних сил України. При цьому військовозобов'язані чоловіки, які прагнуть уникнути служби у війську, вигадують все більше і більше схем, щоб ухилитися від свого обов'язку.

Про найпоширеніші "схеми" ухилянтів йдеться в матеріалі ТСН.

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Останні місяці значно збільшилася кількість бажаючих одружитися з жінками, які мають інвалідність. Завдяки цьому чоловіки сподіваються виїхати за кордон або бути звільненими від мобілізації. В мережі можна знайти сотні пропозицій про фіктивний шлюб.

Нещодавно поліція Київської області піймала жінку, яка допомагала ухилянтам. Схема була вкрай проста — фіктивний шлюб за 5 тисяч доларів для виїзду за кордон.

Тепер 28-річна мешканка Миколаївської області може потрапити за грати на строк від семи до дев'яти років.

Подібна схема діяла на Чернігівщині. Прикордонники області разом з іншими правоохоронними органами затримали чоловіка, який намагався вербувати жінок з інвалідністю для укладення фіктивних шлюбів з військовозобов’язаними.

Зловмисник використовував складне матеріальне становище жінок із інвалідністю і пропонував їм гроші за участь у цій схемі.

Слідчі розпочали кримінальне провадження у справі про торгівлю людьми. Організатору схеми загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років

Пошук жінок з трьома дітьми

Ухилянти також намагаються одружитися з багатодітними матерями-одиначками. За це вони готові платити від трьох тисяч доларів.

Ще один із варіантів — оформлення фіктивного шлюбу з жінками пенсійного віку. Утім, у працівників РАЦСів нерідко виникають запитання до таких пар і їх відмовляються реєструвати. Варто зазначити, що законних підстав для цього нема.

Також ухилянти шукають вагітних дівчат, які погодилися б записати на них дитину.

Перелом ноги заради відстрочки

У Дніпрі ділки за гроші пропонують зламати кінцівку військовозобов’язаним. Процедуру нібито проводить медик, а ціна "залежить від місця впливу".

Фото відповідних оголошень з’явилося в місцевих телеграм-каналах. Втім їх швидко видалили з популярної платформи. Організатори схеми називають такі жорстокі методи "унікальною можливістю уникнути мобілізації, не залишаючи країни".

"Клієнтам" навіть обіцяють знижку за повторне звернення.

Чи є змога покарати ухилянтів

За словами юристки Марини Бекало, такі дії з боку військовозобов’язаного можуть кваліфікуватися як ухилення від військової служби.

"У Кримінальному кодексі є також окрема стаття 409, яка передбачає покарання за ухилення від військової служби саме шляхом самоскалічення, але ця стаття стосується військовослужбовців, тобто тих, хто вже проходить військову службу", — пояснила важливий нюанс адвокатка.

Вона зазначила, що дії "надавачів послуг" можна кваліфікувати як умисні тілесні ушкодження.

Раніше ми писали, що у Львові Служба безпеки України затримала чергового організатора схем ухилення від мобілізації до лав Збройних сил. За свої послуги чоловік хотів отримати 5500 доларів.

Нагадаємо, зараз організатори схем для ухилянтів почали збирати одразу по 40 та більше людей для одночасного перетину кордоні.