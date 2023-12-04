СМИ выяснили, как известному блогеру Олешко удалось сбежать от войны

Блогер-уклонист Мирослав Олешко. Фото: instagram.com/oleshkomyroslav

Известный блогер Мирослав Олешко в начале вторжения бежал из окруженного Киева, а затем скрывался от работников территориального центра комплектования и социальной поддержки в Тернополе. В конце концов, собрав необходимую сумму, он бежал из Украины в самый разгар войны.

Подробности его "одиссеи" стали известны СМИ.

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Как уклонялся Мирослав Олешко

Воспользовавшись информацией от анонимных источников в правоохранительных органах, журналисты выяснили, где успел отправиться на этот уклон.

Известно, что как только Олешке исполнилось 27, ВЛК решила освободить блогера от призыва. Это произошло ровно за два месяца до полномасштабного вторжения РФ в Украину.

В феврале Россия вторгается на территорию Украины. Мирослав плавно перемещается из окруженного войсками захватчиков Киева в Западную Украину, а именно в Тернополь. Но уже в конце апреля Олешко получает повестку на медицинскую комиссию.

26 апреля он был вызван в районный ТЦК. На следующий же день Олешко прошел медосмотр в Тернопольском ОМТЦК и получил справку ВВК о пригодности к военной службе. Дополнительно СМИ опубликовало его карту обследования и медицинского осмотра.

Медицинская карта уклониста Олешко. Фото: скриншот

Медицинская карта уклониста Олешко. Фото: скриншот

Медицинская карта уклониста Олешко. Фото: скриншот

В ТЦК не пришел

13 мая 2022 года Олешко должен был прибыть в военкомат для отправки в составе соответствующей команды в ряды ВСУ. Однако в определенное время в центр не явился. Он вернулся в Киев, при этом нигде не снялся с учета и, соответственно, не стал на него.

28 августа 2023 Олешко выехал за пределы Украины через пункт пропуска "Старокозаче" (Одесская область), использовав при этом временное удостоверение военнообязанного и справки военно-врачебной комиссии Приморского РТЦК и СП города Одессы. При этом ему пришлось выложить порядка 15 тысяч долларов.

Как выяснили правоохранители, цитируем "в Приморском РТЦК и СП города Одесса гражданину Олешко не выдавалось временное удостоверение военнообязанного №014326/2 от 04.07.2023, указанный гражданин не проходил военно-врачебную комиссию и не получал справку ВВК от 04.07.2023, на учете военнообязанных вообще не состоит, какая-либо информация/документы (в том числе медицинские) по нему отсутствуют".

Призвал защитников бежать за границу

Уже находясь в Австрии, Олешко призвал украинских защитников брать пример с него и бежать за границу.

В последний раз он появлялся в эфире украинских телеканалов две недели назад. В эфире телеканала "Киев-24" он заявил, что уехал законно. Больше деталей он предоставить не смог.

Ранее мы сообщали, что блоггерам, которые снимали работу ПВО на свои смартфоны, суд объявил приговоры. Обвиняемым назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы каждому, однако есть нюанс.