ЗМІ з'ясували, як відомому блогеру Олешку вдалося втекти від війни

Блогер-ухилянт Мирослав Олешко. Фото: instagram.com/oleshkomyroslav

Відомий блогер Мирослав Олешко на початку вторгнення тікав із оточеного Києва, а потім ховався від працівників територіального центру комплектування та соціальної підтримки у Тернополі. Кінець кінцем, зібравши необхідну суму, він таки втік з України у самісінький розпал війни.

Подробиці його "одіссеї" стали відомі ЗМІ.

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Як ухилявся Мирослав Олешко

Скориставшись інформацією від анонімних джерел у правоохоронних органах, журналісти з'ясували, де встиг помандрувати цей ухилянт.

Відомо, що щойно Олешку виповнилось 27, ВЛК вирішила звільнити блогера від призову. Це сталося рівно за два місяці до повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

У лютому Росія вдирається на територію України. Мирослав плавно переміщається із оточеного військами загарбників Києва у західну Україну, а саме до Тернополя. Але вже наприкінці квітня Олешко отримує повістку на медичну комісію.

26 квітня його було викликано до районного ТЦК. Наступного ж дня Олешко пройшов медогляд в Тернопільському ОМТЦК та отримав довідку ВЛК про придатність до військової служби. Додатково ЗМІ опублікувало його карту обстеження та медичного огляду.

Медична картка ухилянта Олешка. Фото: скриншот

Медична картка ухилянта Олешка. Фото: скриншот

Медична картка ухилянта Олешка. Фото: скриншот

У ТЦК не прийшов

13 травня 2022 року Олешко мав прибути в військкомат для відправки у складі відповідної команди до лав ЗСУ. Однак, у визначений час до центру не з’явився. Він повернувся до Києва, при цьому ніде не знявся з обліку і, відповідно, не став на нього.

28 серпня 2023 року Олешко виїхав за межі України через пункт пропуску "Старокозаче" (Одеська область), використавши при цьому тимчасове посвідчення військовозобов’язаного та довідки військово-лікарської комісії Приморського РТЦК та СП міста Одеси. При цьому йому довелося викласти близько 15 тисяч доларів.

Як з'ясували правоохоронці, цитуємо "в Приморському РТЦК та СП міста Одеса громадянину Олешку не видавалось тимчасове посвідчення військовозобов’язаного №014326/2 від 04.07.2023, зазначений громадянин не проходив військо-лікарську комісію та не отримував довідку ВЛК від 04.07.2023, на обліку військовозобов’язаних взагалі не перебуває, будь яка інформація/документи (у тому числі медичні) щодо нього відсутні".

Закликав захисників тікати за кордон

Вже перебуваючи в Австрії, Олешко закликав українських захисників брати приклад із нього і тікати за кордон.

Останній раз він з'являвся в ефірі українських телеканалів два тижні тому. В ефірі телеканалу "Київ-24" він заявив, що виїхав законно. Більше деталей він надати не зміг.

Раніше ми повідомляли, блогерам, які знімали роботу ППО на свої смартфони, суд оголосив вироки. Обвинуваченим призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі кожному, однак є нюанс.