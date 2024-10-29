Обновление данных в системе Оберіг из-за границы - инструкция

Военнообязанный в ТЦК. Фото: enovosty.com

Военнообязанный гражданин, сменивший место жительства, должен сообщить об этом ТЦК. Иначе его ждет административная ответственность за нарушение условий военного учета.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

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Военнообязанные граждане должны уведомлять ТЦК об изменениях всех своих учетных данных, в частности, об адресе проживания.

Впрочем, в некоторых ситуациях, когда гражданин находится за пределами Украины, у него могут возникнуть проблемы как у одного из военнообязанных, на электронные письма которого в ТЦК не отреагировали.

"Если ТЦК не реагирует на Ваши письма — Вам нужно обратиться к адвокату, чтобы тот подал адвокатский запрос, или обратиться в суд и обязать ТЦК внести изменения в "Оберіг", — пояснил Влвдислав Дерий.

Админответственность военнообязанного

Юрист подчеркнул, что это нужно сделать обязательно, чтобы избежать дальнейших проблем.

"Существует риск того, что Вас привлекут к административной ответственности", — подчеркнул Дерий, объяснив ситуацию, когда гражданин не укажет актуальное место жительства — и повестка придет на старый, уже не действующий адрес.

Напомним, мы ранее писали о процессе обновления военно-учетных данных мужчинами, достигшими 25 лет.

Также мы сообщали о том, что делать гражданам, оказавшимся в розыске после обновления данных.