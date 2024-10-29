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Изменение адреса из-за границы — как обновить эти данные в ТЦК

29 октября 2024 17:13
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Обновление данных в системе Оберіг из-за границы - инструкция
Военнообязанный в ТЦК. Фото: enovosty.com
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Военнообязанный гражданин, сменивший место жительства, должен сообщить об этом ТЦК. Иначе его ждет административная ответственность за нарушение условий военного учета.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

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Военнообязанные граждане должны уведомлять ТЦК об изменениях всех своих учетных данных, в частности, об адресе проживания.

Впрочем, в некоторых ситуациях, когда гражданин находится за пределами Украины, у него могут возникнуть проблемы как у одного из военнообязанных, на электронные письма которого в ТЦК не отреагировали.

"Если ТЦК не реагирует на Ваши письма — Вам нужно обратиться к адвокату, чтобы тот подал адвокатский запрос, или обратиться в суд и обязать ТЦК внести изменения в "Оберіг", — пояснил Влвдислав Дерий.

Админответственность военнообязанного

Юрист подчеркнул, что это нужно сделать обязательно, чтобы избежать дальнейших проблем.

"Существует риск того, что Вас привлекут к административной ответственности", — подчеркнул Дерий, объяснив ситуацию, когда гражданин не укажет актуальное место жительства — и повестка придет на старый, уже не действующий адрес.

Напомним, мы ранее писали о процессе обновления военно-учетных данных мужчинами, достигшими 25 лет.

Также мы сообщали о том, что делать гражданам, оказавшимся в розыске после обновления данных.

ТЦК и СП военнообязанные штраф заграница военный учет

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