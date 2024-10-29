Оновлення даних у системі Оберіг з-за кордону - інструкція

Військовозобов’язаний у ТЦК. Фото: enovosty.com

Військовозобов’язаний громадянин, який змінив місце проживання, повинен повідомити про це ТЦК. Інакше на нього чекає адміністративна відповідальність за порушення умов військового обліку.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

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Власний чи адвокатський запит

Військовозобов’язані громадяни повинні повідомляти ТЦК про зміни усіх своїх облікових даних — зокрема, про адресу проживання.

Втім, у деяких ситуаціях, коли громадянин перебуває за межами України, у нього можуть виникнути проблеми — як у одного з військовозобов’язаних, на електронні листи якого у ТЦК не відреагували.

"Якщо ТЦК не реагує на Ваші листи — Вам потрібно звернутись до адвоката, щоб той подав адвокатський запит або звернутись до суду та зобов'язати ТЦК внести зміни в "Оберіг", — пояснив Влвдислав Дерій.

Адмінвідповідальність військовозобов’язаного

Юрист підкреслив, що це треба зробити обов’язково, аби уникнути подальших проблем.

"Існує ризик того, що Вас притягнуть до адміністративної відповідальності", — підкреслив Дерій, пояснивши ситуацію, якщо громадянин не вкаже актуальне місце проживання — і повістка прийде на стару, уже не чинну адресу.

Нагадаємо, ми раніше писали про процес оновлення військово-облікових даних чоловіками, які досягли віку 25 років.

Також ми повідомляли про те, що робити громадянам, які опинилися у розшуку після оновлення даних.