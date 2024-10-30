Можно ли изменить подразделение после самовольного увольнения со службы – юрист

Военнослужащий, задержанный по СОЧ. Фото: hromadske.radio

Военнослужащие имеют право возвратиться в ряды ВСУ после первого самовольного оставления части без наказания. Но сделать это, перейдя в другое подразделение, проблематично нужно обращаться в Военную службу правопорядка.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Что такое СОЧ

Часть военнослужащих Вооруженных сил Украины во время войны по собственному усмотрению покинула свои подразделения. Этот процесс квалифицируется Уголовным кодексом как "самовольное оставление части" (СОЧ).

В законодательство 2024 года были внесены изменения, которые позволили возвращение военных в армию после первого случая СОЧ без возбуждения уголовного дела.

Вернуться после СОЧ в другое подразделение

К юристам обратился военнослужащий, поинтересовавшийся, может ли он после СОЧ вернуться в ряды ВСУ, но в другую воинскую часть.

"Вам придется обратиться в Военную службу правопорядка, объяснить ситуацию и просить направление в часть", — объяснил Юрий Айвазян сложность такой ситуации.

"Не думаю, что без него Вас может принять какая-либо другая воинская часть. Это может быть проблемой", — подчеркнул юрист.

Напомним, что в Верховном Суде заявили об увеличении случаев СОЧ.

Несколько дней назад одна из нардепов назвала количество случаев СОЧ в Украине.