Можно ли изменить подразделение после самовольного увольнения со службы – юрист

Смена места службы через СОЧ — что говорят юристы
Военнослужащие имеют право возвратиться в ряды ВСУ после первого самовольного оставления части без наказания. Но сделать это, перейдя в другое подразделение, проблематично нужно обращаться в Военную службу правопорядка.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Что такое СОЧ
Часть военнослужащих Вооруженных сил Украины во время войны по собственному усмотрению покинула свои подразделения. Этот процесс квалифицируется Уголовным кодексом как "самовольное оставление части" (СОЧ).
В законодательство 2024 года были внесены изменения, которые позволили возвращение военных в армию после первого случая СОЧ без возбуждения уголовного дела.
Вернуться после СОЧ в другое подразделение
К юристам обратился военнослужащий, поинтересовавшийся, может ли он после СОЧ вернуться в ряды ВСУ, но в другую воинскую часть.
"Вам придется обратиться в Военную службу правопорядка, объяснить ситуацию и просить направление в часть", — объяснил Юрий Айвазян сложность такой ситуации.
"Не думаю, что без него Вас может принять какая-либо другая воинская часть. Это может быть проблемой", — подчеркнул юрист.
Напомним, что в Верховном Суде заявили об увеличении случаев СОЧ.
Несколько дней назад одна из нардепов назвала количество случаев СОЧ в Украине.
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