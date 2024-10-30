Чи можна змінити підрозділ після самовільного звільнення зі служби - юрист

Військовослужбовець, затриманий за СЗЧ. Фото: hromadske.radio

Військовослужбовці мають право повернутися до лав ЗСУ після першого самовільного залишення частини без покарання. Але зробити це, перейшовши у інший підрозділ, проблематично, потрібно звертатися до Військової служби правопорядку.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Читайте також:

Що таке СЗЧ

Частина військовослужбовців Збройних сил України під час війни за власним бажанням залишила свої підрозділи. Цей процес кваліфікується Кримінальним кодексом як самовільне "залишення частини" (СЗЧ).

В законодавство 2024 року внесли зміни, які уможливили повернення військових в армію після першого випадку СЗЧ без відкриття кримінальної справи.

Повернутися після СЗЧ у інший підрозділ

До юристів звернувся військовослужбовець, який поцікавився, чи може він після СЗЧ повернутися до лав ЗСУ, але в іншу військову частину.

"Вам прийдеться звернутись до Військової служби правопорядку, пояснити ситуацію та просити направлення в частину", — пояснив Юрій Айвазян складність такої ситуації.

"Не думаю, що без нього Вас може прийняти будь яка інша військова частина. Це може бути проблемою", — підкреслив юрист.

Нагадаємо, що у Верховному Суді заявили про збільшення випадків СЗЧ.

Додамо, що кілька днів тому одна із нардепом назвала кількість випадків СЗЧ в Україні.