Чи можна змінити підрозділ після самовільного звільнення зі служби - юрист

Зміна місця служби через СЗЧ — що говорять юристи
Військовослужбовці мають право повернутися до лав ЗСУ після першого самовільного залишення частини без покарання. Але зробити це, перейшовши у інший підрозділ, проблематично, потрібно звертатися до Військової служби правопорядку.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
Що таке СЗЧ
Частина військовослужбовців Збройних сил України під час війни за власним бажанням залишила свої підрозділи. Цей процес кваліфікується Кримінальним кодексом як самовільне "залишення частини" (СЗЧ).
В законодавство 2024 року внесли зміни, які уможливили повернення військових в армію після першого випадку СЗЧ без відкриття кримінальної справи.
Повернутися після СЗЧ у інший підрозділ
До юристів звернувся військовослужбовець, який поцікавився, чи може він після СЗЧ повернутися до лав ЗСУ, але в іншу військову частину.
"Вам прийдеться звернутись до Військової служби правопорядку, пояснити ситуацію та просити направлення в частину", — пояснив Юрій Айвазян складність такої ситуації.
"Не думаю, що без нього Вас може прийняти будь яка інша військова частина. Це може бути проблемою", — підкреслив юрист.
Нагадаємо, що у Верховному Суді заявили про збільшення випадків СЗЧ.
Додамо, що кілька днів тому одна із нардепом назвала кількість випадків СЗЧ в Україні.
Читайте Новини.LIVE!