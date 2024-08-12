Военно-учетная должность – смена должности в ВСУ – согласие военнослужащего

Военнослужащие Вооруженных Сил Украины. Фото: mil.gov.ua

Мобилизированный военнослужащий может не соглашаться на смену своей должности в Вооруженных Силах Украины. Но для этого он должен подать рапорт на имя своего командира о разъяснении приказа об смене должности.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Во время службы мобилизованных граждан в рядах Вооруженных сил Украины бывают ситуации, когда военнослужащего переводят из одной воинской части в другую.

При этом могут случаться случаи, когда военнослужащему могут сменить должность — скажем, перевести с должности химика на должность оператора. Юристы объяснили, насколько подобные ситуации правомерны.

Имеет ли право мобилизованный не соглашаться на смену должности

Юрий Айвазян заявил, что теоретически военнослужащий — по крайней мере, если он мобилизован с соответствующей военно-учетной специальностью — может не менять свой пост.

"Вы имеете право не соглашаться на должность, навыков к которой у вас нет. Однако перед этим стоит обратиться к своему командиру с рапортом о разъяснении приказа", — подчеркнул юрист.