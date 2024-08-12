Військово-облікова посада - зміна посади у ЗСУ - згода військовослужбовця

Військовослужбовці Збройних сил України. Фото: mil.gov.ua

Мобілізований військовослужбовець може не погоджуватися на зміну своєї посади в Збройних силах України. Але для цього він спершу має подати рапорт на ім’я свого командира про роз’яснення наказу про зміну посади.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Переведення з однієї в/ч до іншої

Під час служби мобілізованих громадян у лавах Збройних сил України бувають ситуації, коли військовослужбовця переводять з однієї військової частини до іншої.

При цьому можуть траплятися випадки, коли військовослужбовцю можуть змінити посаду — скажімо, перевести з посади хіміка на посаду оператора. Юристи пояснили, наскільки подібні ситуації є правомірними.

Чи має право мобілізований не погоджуватися на зміну посади

Юрій Айвазян заявив, що теоретично військовослужбовець — принаймні, якщо він є мобілізованим із відповідною військово-обліковою спеціальністю — може не змінювати свою посаду.

"Ви маєте право не погоджуватись на посаду, навичок до якої у вас не має. Проте перед цим варто звернутись до свого командира із рапортом про роз'яснення наказу", — підкреслив юрист.