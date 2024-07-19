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Смена специальности — имеют ли такие студенты право на отсрочку

19 июля 2024 14:46
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Отсрочка для студентов, влияет ли смена специальности
Студенты на занятиях. Фото: pnpu.edu.ua
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Украинские студенты имеют право на отсрочку от мобилизации. Это право сохраняется за ними даже тогда, когда они сменяют специальность — скажем, поступая в магистратуру после получения образовательной степени бакалавр.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Отсрочка для студентов

Во время действия военного положения и после объявления всеобщей мобилизации часть военнообязанных граждан имеют право на отсрочку от призыва.

Это, в частности, касается студентов высших учебных заведений и заведений высшего и профессионально-технического образования.

Можно ли менять специальность

Для получения отсрочки нужно соблюдать принцип последовательности образования — чтобы каждый последующий образовательный уровень был выше предыдущего.

Причем студент, поступая после бакалавриата в магистратуру, вполне может менять специальность. "Специализация в данном случае принципиальной роли не играет", — пояснил Юрий Айвазян, отметив, что даже в такой ситуации должна предоставляться отсрочка.

Напомним, что есть три категории студентов, которые могут быть призваны на военную службу в июле.

Добавим, ряд университетов придумал схему, как предотвратить использование высшего образования студентами как способ уклониться от мобилизации. Да, они будут передавать информацию об отчислениях студентов в ТЦК.

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