Отсрочка для студентов, влияет ли смена специальности

Смена специальности — имеют ли такие студенты право на отсрочку
Украинские студенты имеют право на отсрочку от мобилизации. Это право сохраняется за ними даже тогда, когда они сменяют специальность — скажем, поступая в магистратуру после получения образовательной степени бакалавр.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Отсрочка для студентов
Во время действия военного положения и после объявления всеобщей мобилизации часть военнообязанных граждан имеют право на отсрочку от призыва.
Это, в частности, касается студентов высших учебных заведений и заведений высшего и профессионально-технического образования.
Можно ли менять специальность
Для получения отсрочки нужно соблюдать принцип последовательности образования — чтобы каждый последующий образовательный уровень был выше предыдущего.
Причем студент, поступая после бакалавриата в магистратуру, вполне может менять специальность. "Специализация в данном случае принципиальной роли не играет", — пояснил Юрий Айвазян, отметив, что даже в такой ситуации должна предоставляться отсрочка.
Напомним, что есть три категории студентов, которые могут быть призваны на военную службу в июле.
Добавим, ряд университетов придумал схему, как предотвратить использование высшего образования студентами как способ уклониться от мобилизации. Да, они будут передавать информацию об отчислениях студентов в ТЦК.
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