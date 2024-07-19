Відстрочка для студентів, чи впливає зміна спеціальності

Студенти на заняттях. Фото: pnpu.edu.ua

Українські студенти мають право на відстрочку від мобілізації. Це право зберігається за ними навіть тоді, коли вони змінюють спеціальність – скажімо, вступаючи в магістратуру після отримання освітнього ступеню бакалавр.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Читайте також:

Відстрочка для студентів

Під час дії воєнного стану та після оголошення загальної мобілізації частина військовозобов’язаних громадян мають право на відстрочку від призову.

Це, зокрема, стосується студентів вищих навчальних закладів та закладів передвищої і професійно-технічної освіти.

Чи можна змінювати спеціальність

Для отримання відстрочки потрібно дотримуватися принципу послідовності освіти — щоб кожен наступний освітній рівень був вищим за попередній.

Причому студент, вступаючи після бакалаврату в магістратуру, цілком може змінювати спеціальність. "Спеціалізація в даному випадку принципової ролі не грає", — пояснив Юрій Айвазян, зазначивши, що навіть в такій ситуації має надаватися відстрочка.

Нагадаємо, що є три категорії студентів, яких можуть призвати на військову службу у липні.

Додамо, низка університетів вигадала схему, як запобігти використанню вищої освіти студентами як способом ухилитись від мобілізації. Так, вони будуть передавати інформацію про відрахування студентів до ТЦК.