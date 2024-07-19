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Зміна спеціальності — чи мають такі студенти право на відстрочку

19 липня 2024 14:46
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Відстрочка для студентів, чи впливає зміна спеціальності
Студенти на заняттях. Фото: pnpu.edu.ua
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Українські студенти мають право на відстрочку від мобілізації. Це право зберігається за ними навіть тоді, коли вони змінюють спеціальність – скажімо, вступаючи в магістратуру після отримання освітнього ступеню бакалавр.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Під час дії воєнного стану та після оголошення загальної мобілізації частина військовозобов’язаних громадян мають право на відстрочку від призову.

Це, зокрема, стосується студентів вищих навчальних закладів та закладів передвищої і професійно-технічної освіти.

Чи можна змінювати спеціальність

Для отримання відстрочки потрібно дотримуватися принципу послідовності освіти — щоб кожен наступний освітній рівень був вищим за попередній.

Причому студент, вступаючи після бакалаврату в магістратуру, цілком може змінювати спеціальність. "Спеціалізація в даному випадку принципової ролі не грає", — пояснив Юрій Айвазян, зазначивши, що навіть в такій ситуації має надаватися відстрочка.

Нагадаємо, що є три категорії студентів, яких можуть призвати на військову службу у липні.

Додамо, низка університетів вигадала схему, як запобігти використанню вищої освіти студентами як способом ухилитись від мобілізації. Так, вони будуть передавати інформацію про відрахування студентів до ТЦК.

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