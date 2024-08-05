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Смена специальности во время обучения — аннулирует ли это отсрочку

5 августа 2024 19:33
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Отсрочка для студентов – изменение специальности – не нарушен ли принцип последовательности образования
Студенты-первокурсники на занятиях. Фото: bfcpep.org.ua
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Украинские студенты имеют право отсрочки от мобилизации в особый период. Это право не теряется даже в ситуации, когда студент меняет свою учебную специальность — главное не нарушать принцип последовательности образования.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации из-за того, что на всей территории страны введено военное положение из-за российской агрессии.

Часть военнообязанных граждан имеет право на отсрочку от мобилизации. Это касается и студентов заведений профтехнического, высшего и высшего образования.

Влияние специальности на отсрочку студента

Часть студентов в процессе обучения может изменять специальность. Юрий Айвазян объяснил, влияет ли это на отсрочку.

"Специальность роли не играет. Главное — принцип последовательности образования", — подчеркнул юрист.

Принцип последовательности образования — это когда каждый последующий учебный уровень выше предыдущего. Если же этот уровень будет идентичным или ниже предыдущего, право на отсрочку теряется.

Напомним, что есть три категории студентов, которые могут быть призваны на военную службу в 2024 году.

Добавим, ряд университетов придумал схему, как предотвратить использование высшего образования студентами как способ уклониться от мобилизации. Да, они будут передавать информацию об отчислениях студентов в ТЦК.

образование студенты мобилизация отсрочка специальность

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