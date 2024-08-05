Відстрочка для студентів - зміна спеціальності - чи не порушений принцип послідовності освіти

Зміна спеціальності під час навчання — чи анулює це відстрочку
Українські студенти мають право на відстрочку від мобілізації у особливий період. Це право не втрачається навіть у ситуації, коли студент змінює свою навчальну спеціальність — головне не порушувати принцип послідовності освіти.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
Відстрочка для тих, хто навчається у вишах
В Україні триває процес загальної мобілізації через те, що на усій території країни запроваджений воєнний стан через російську агресію.
Частина військовозобов’язаних громадян має право на відстрочку від мобілізації. Це стосується і студентів закладів профтехнічної, передвищої та вищої освіти.
Вплив спеціальності на відстрочку студента
Частина студентів у процесі навчання може змінювати спеціальність. Юрій Айвазян пояснив, чи впливає це на відстрочку.
"Спеціальність ролі не грає. Головне — принцип послідовності освіти", — підкреслив юрист.
Принцип послідовності освіти — це коли кожен наступний навчальний рівень є вищим за попередній. Якщо ж цей рівень буде ідентичним чи нижчим за попередній, право на відстрочку втрачається.
Нагадаємо, що є три категорії студентів, яких можуть призвати на військову службу у 2024 році.
Додамо, низка університетів вигадала схему, як запобігти використанню вищої освіти студентами як способу ухилитись від мобілізації. Так, вони будуть передавати інформацію про відрахування студентів до ТЦК.
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