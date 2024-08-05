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Зміна спеціальності під час навчання — чи анулює це відстрочку

5 серпня 2024 19:33
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Відстрочка для студентів - зміна спеціальності - чи не порушений принцип послідовності освіти
Студенти-першокурсники на заняттях. Фото: bfcpep.org.ua
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Українські студенти мають право на відстрочку від мобілізації у особливий період. Це право не втрачається навіть у ситуації, коли студент змінює свою навчальну спеціальність — головне не порушувати принцип послідовності освіти.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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В Україні триває процес загальної мобілізації через те, що на усій території країни запроваджений воєнний стан через російську агресію.

Частина військовозобов’язаних громадян має право на відстрочку від мобілізації. Це стосується і студентів закладів профтехнічної, передвищої та вищої освіти.

Вплив спеціальності на відстрочку студента

Частина студентів у процесі навчання може змінювати спеціальність. Юрій Айвазян пояснив, чи впливає це на відстрочку.

"Спеціальність ролі не грає. Головне — принцип послідовності освіти", — підкреслив юрист.

Принцип послідовності освіти — це коли кожен наступний навчальний рівень є вищим за попередній. Якщо ж цей рівень буде ідентичним чи нижчим за попередній, право на відстрочку втрачається.

Нагадаємо, що є три категорії студентів, яких можуть призвати на військову службу у 2024 році.

Додамо, низка університетів вигадала схему, як запобігти використанню вищої освіти студентами як способу ухилитись від мобілізації. Так, вони будуть передавати інформацію про відрахування студентів до ТЦК.

освіта студенти мобілізація відстрочка спеціальність

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