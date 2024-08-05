Відстрочка для студентів - зміна спеціальності - чи не порушений принцип послідовності освіти

Студенти-першокурсники на заняттях. Фото: bfcpep.org.ua

Українські студенти мають право на відстрочку від мобілізації у особливий період. Це право не втрачається навіть у ситуації, коли студент змінює свою навчальну спеціальність — головне не порушувати принцип послідовності освіти.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Відстрочка для тих, хто навчається у вишах

В Україні триває процес загальної мобілізації через те, що на усій території країни запроваджений воєнний стан через російську агресію.

Частина військовозобов’язаних громадян має право на відстрочку від мобілізації. Це стосується і студентів закладів профтехнічної, передвищої та вищої освіти.

Вплив спеціальності на відстрочку студента

Частина студентів у процесі навчання може змінювати спеціальність. Юрій Айвазян пояснив, чи впливає це на відстрочку.

"Спеціальність ролі не грає. Головне — принцип послідовності освіти", — підкреслив юрист.

Принцип послідовності освіти — це коли кожен наступний навчальний рівень є вищим за попередній. Якщо ж цей рівень буде ідентичним чи нижчим за попередній, право на відстрочку втрачається.

Нагадаємо, що є три категорії студентів, яких можуть призвати на військову службу у 2024 році.

Додамо, низка університетів вигадала схему, як запобігти використанню вищої освіти студентами як способу ухилитись від мобілізації. Так, вони будуть передавати інформацію про відрахування студентів до ТЦК.