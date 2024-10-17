Если изменил ТЦК – можно ли сохранить бронирование

Смена военнообязанным ТЦК — сохранится ли бронирование
Смена военнообязанного территориального центра комплектования не влияет на бронирование от мобилизации. Броня сохранится после того, как военнообязанный гражданин станет на учет в другом ТЦК.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Александр Прокопец.
Военный учет в Украине
Военнообязанные граждане Украины должны состоять на военном учете в территориальном центре комплектования по месту государственной регистрации или фактического проживания.
При этом гражданин имеет право изменять как место жительства, так и ТЦК, в котором состоит на военном учете.
Исчезает ли бронирование после смены ТЦК
Юрист Александр Прокопец, отвечая на вопросы военнообязанного гражданина, отметил, что бронирование, оформленное в одном территориальном центре комплектования, не теряется после смены места военного учета.
"Наличие бронирования никак не связано с пребыванием на учете в той или иной ТЦК, а также сменой места учета", — пояснил юрист.
Напомним, мы раньше писали о том, возможно ли бронировать резервистов.
Также мы сообщали о том, с каким трудом столкнулся украинский бизнес во время процесса бронирования сотрудников.
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