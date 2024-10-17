Якщо змінив ТЦК - чи можна зберегти бронювання

Працівники ТЦК та військовозобов’язаний. Фото: inforesist.org

Зміна військовозобов’язаним територіального центру комплектування не впливає на бронювання від мобілізації. Броня збережеться після того, як військовозобов’язаний громадянин стане на облік у іншому ТЦК.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Олександр Прокопець.

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Військовозобов’язані громадяни України повинні перебувати на військовому обліку у територіальному центрі комплектування за місцем державної реєстрації чи фактичного проживання.

При цьому громадянин має право змінювати як місце проживання, так і ТЦК, в якому перебуває на військовому обліку.

Чи зникає бронювання після зміни ТЦК

Юрист Олександр Прокопець, відповідаючи на питання військовозобов’язаного громадянина, зазначив, що бронювання, оформлене у одному територіальному центрі комплектування, не втрачається після зміни місця військового обліку.

"Наявність бронювання ніяк не пов'язане з перебуванням на обліку в тій чи іншій ТЦК, а також зміни місця обліку", — пояснив юрист.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи можливо бронювати резервістів.

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