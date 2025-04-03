Изменение военно-учетных документов - могут ли отправить на ВВК

Призывники в территориальном центре комплектования. Фото: "Експерт"

После достижения 25-летнего возраста призывник должен сменить военно-учетный документ. Юристы объяснили, может ли визит в ТЦК с такой целью обернуться мобилизацией.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Смена документов в 25 лет

В 25 лет гражданин, который до того был призывником, становится военнообязанным. Это, в частности, означает, что ему нужно изменить военно-учетные документы — приписное удостоверение на временное удостоверение военнообязанного.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, может ли территориальный центр комплектования отправить его на военно-врачебную комиссию, когда он придет менять документы.

Адвокат Юрий Айвазян отметил, что такой вариант нельзя исключать.

"Ваш поход в ТЦК, даже в сопровождении юриста, может закончиться направлением на ВВК и последующей выдачей мобилизационного распоряжения", — подчеркнул юрист.

Что делать призывнику после достижения 25-летнего возраста

Вместе с тем Айвазян объяснил, что призывнику стоит сделать в такой ситуации.

"Единственный вариант для Вас — дождаться, когда в "Резерв+" Ваш статус с "призывника" изменится на "военнообязанный", — подчеркнул адвокат.

Напомним, мы ранее писали о том, какие основания есть для изменения военно-учетного документа.

Добавим, мы сообщали о том, надо ли идти в ТЦК, чтобы изменить военно-учетный документ.