Зміна військово-облікових документів - чи можуть відправити на ВЛК

Зміна ВОД — чи можуть таку особу направити на ВЛК
Після досягнення 25-річного віку призовник має змінити військово-обліковий документ. Юристи пояснили, чи може візит до ТЦК з такою метою обернутися мобілізацією.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
Зміна документів у 25 років
У 25 років громадянин, який до того був призовником, стає військовозобов’язаним. Це, зокрема, означає, що йому потрібно змінити військово-облікові документи — приписне посвідчення на тимчасове посвідчення військовозобов’язаного.
До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи може територіальний центр комплектування відправити його на військово-лікарську комісію, коли він прийде змінювати документи.
Адвокат Юрій Айвазян зазначив, що такий варіант не можна виключати.
"Ваш похід до ТЦК, навіть у супроводі юриста, може закінчитися направленням на ВЛК та подальшою видачею мобілізаційного розпорядження", — підкреслив юрист.
Що робити призовнику після досягнення 25-річного віку
Разом з тим Айвазян пояснив, що призовнику варто зробити у такій ситуації.
"Єдиний варіант для Вас — дочекатися, коли у "Резерв+" Ваш статус із "призовника" зміниться на "військовозобов'язаний", — наголосив адвокат.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, які підстави є для зміни військово-облікового документу.
Додамо, ми повідомляли про те, чи треба йти до ТЦК, аби змінити військово-обліковий документ.
Читайте Новини.LIVE!