Зміна військово-облікових документів - чи можуть відправити на ВЛК

Призовники в територіальному центрі комплектування. Фото: "Експерт"

Після досягнення 25-річного віку призовник має змінити військово-обліковий документ. Юристи пояснили, чи може візит до ТЦК з такою метою обернутися мобілізацією.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Зміна документів у 25 років

У 25 років громадянин, який до того був призовником, стає військовозобов’язаним. Це, зокрема, означає, що йому потрібно змінити військово-облікові документи — приписне посвідчення на тимчасове посвідчення військовозобов’язаного.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи може територіальний центр комплектування відправити його на військово-лікарську комісію, коли він прийде змінювати документи.

Адвокат Юрій Айвазян зазначив, що такий варіант не можна виключати.

"Ваш похід до ТЦК, навіть у супроводі юриста, може закінчитися направленням на ВЛК та подальшою видачею мобілізаційного розпорядження", — підкреслив юрист.

Що робити призовнику після досягнення 25-річного віку

Разом з тим Айвазян пояснив, що призовнику варто зробити у такій ситуації.

"Єдиний варіант для Вас — дочекатися, коли у "Резерв+" Ваш статус із "призовника" зміниться на "військовозобов'язаний", — наголосив адвокат.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які підстави є для зміни військово-облікового документу.

Додамо, ми повідомляли про те, чи треба йти до ТЦК, аби змінити військово-обліковий документ.