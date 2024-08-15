Военно-врачебная комиссия – как проходить ВВК после 17 июля

Прохождение военно-врачебной комиссии. Фото: ЛОТЦК и СП

За своевременное прохождение военнообязанными гражданами военно-врачебных комиссий отвечают не сами граждане, а территориальные центры комплектования. Если лицо, у которого истек срок действия заключения предыдущей ВВК, не получило повестку для прохождения следующей комиссии, оно не будет считаться уклоняющимся.

Об этом адвокат Марина Бекало рассказала в комментарии ТСН.

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Согласно новому закону о мобилизации, военнообязанный гражданин не должен сам думать о прохождении военно-врачебной комиссии, в частности, о повторной ВВК.

За своевременное прохождение — первичное или повторное — военно-врачебной комиссии отвечают территориальные центры комплектования.

Когда непройденная ВВК не означает нарушения

Согласно действующему законодательству, военнообязанный гражданин должен получить повестку, в которой будет указана цель "прохождения военно-врачебной комиссии".

Если же такая повестка не поступила — даже после окончания срока действия предыдущей ВВК этот гражданин не будет считаться уклонистом и нарушителем военного учета.