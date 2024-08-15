Військово-лікарська комісія - як проходити ВЛК після 17 липня

Зміни у проходженні ВЛК — що говорять юристи
За вчасне проходження військовозобов’язаними громадянами військово-лікарських комісій відповідають не самі громадяни, а територіальні центри комплектування. Якщо особа, у якої збіг термін дії висновку попередньої ВЛК, не отримала повістку для проходження наступної комісії, вона не вважатиметься ухилянтом.
Про це адвокатка Марина Бекало розповіла в коментарі ТСН.
Хто відповідає за ВЛК
Згідно із новим законом про мобілізацію, військовозобов’язаний громадянин не повинен сам думати про проходження військово-лікарської комісії, зокрема, про повторну ВЛК.
За вчасне проходження — первинне чи повторне — військово-лікарської комісії відповідають територіальні центри комплектування.
Коли непройдена ВЛК не означає порушення
Згідно із чинним законодавством, військовозобов’язаний громадянин має отримати повістку, у якій буде вказано мета "проходження військово-лікарської комісії".
Якщо ж така повістка не надійшла — то навіть після завершення терміну дії попередньої ВЛК цей громадянин не вважатиметься ухилянтом і порушником військового обліку.
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