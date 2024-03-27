Мотивировать людей к мобилизации возможно — военная объяснила свое мнение

Защитница Виктория "Руна". Фото: Виктории из Instagram

Для того чтобы мобилизация в Украине стала более эффективной, а у населения появилась мотивация идти на фронт, мужчинам нужно осознать, что именно они должны защищать свой дом и семью. Сейчас большинство придерживается мнения, что пойдет воевать тогда, "когда сначала пойдут сыновья депутатов", но это неправильная позиция.

Об этом сообщила военнослужащая Виктория "Руна" в проекте Укринформа "Станция Краматорск".

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Военная рассказала, что не понимает мужчин, которые отказываются идти на фронт, потому что у них семья. По ее словам, в настоящее время воюют тысячи мужчин, имеющих семью и желающих ее защитить.

"У меня стоят многие ребята, у которых есть семьи. То есть почему одни должны защищать, а другие нет? Как тебя еще мотивировать? У тебя здесь семья живет, и ты не хочешь стать защищать их. У меня все товарищи женаты, у них есть семьи, но они пришли... Потому что они понимают, что сегодня война здесь, завтра она уже может быть там, позади... С той интенсивностью, если их сейчас не останавливать, все это станет очень быстро... У нас это тыл сейчас, а это все станет фронтом", — подчеркнула Виктория "Руна".

Она добавила, что сейчас многие украинцы живут по принципу "пусть сначала пойдут воевать сыновья депутатов". Военная убеждена, если так сидеть и ждать этого момента, перебрасывать друг на друга ответственность и искать еще тысячи отговорок, то мы не выиграем войну.

Напомним, 26 марта писатель, поэт и фронтмен группы "Жадан и собаки" Сергей Жадан заявил о намерении присоединиться к бойцам бригады Национальной гвардии Украины "Хартия" и стать на защиту страны.

В тот же день о таком же решении объявил основатель проекта "Твоя подпольная гуманитарка" Остап Украинец. Однако пока он не определился, в какой части будет служить.