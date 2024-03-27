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Змотивувати людей до мобілізації можливо — військова пояснила свою думку

27 березня 2024 07:45
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Любомир Кучер
Редактор
Змотивувати людей до мобілізації можливо — військова пояснила свою думку
Захисниця Вікторія "Руна". Фото: Вікторії з Instagram
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Для того, аби мобілізація в Україні стала ефективнішою, а у населення з'явилась мотивація іти на фронт, чоловікам потрібно усвідомити, що саме вони мають захищати свій дім та сім'ю. Наразі більшість дотримується думки, що піде воювати тоді, "коли спочатку підуть сини депутатів", але це неправильна позиція.

Про це повідомила військовослужбовиця Вікторія "Руна" в проєкті Укрінформу "Станція Краматорськ"

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Військова розповіла, що не розуміє чоловіків, які відмовляються йти на фронт, тому що у них сім'я. За її словами, наразі воює тисячі чоловіків, які мають родину і хочуть її захистити. 

"В мене стоять багато хлопців, в яких є сім’ї. Тобто чому одні мають захищати, а інші ні? Як тебе ще мотивувати? В тебе тут сім’я живе, і ти не хочеш стати захищати їх. В мене всі товариші одружені, в них є сім’ї, але вони прийшли... Тому що вони розуміють, що сьогодні війна тут, завтра вона вже може бути отам позаду... З тією інтенсивністю, якщо їх зараз не зупиняти, то все це стане дуже швидко... У нас це тил зараз, а це все стане фронтом", — наголосила Вікторія "Руна". 

Вона додала, що зараз багато українців живуть за принципом "хай спочатку підуть воювати сини депутатів". Військова переконана, якщо отак сидіти й чекати цього моменту, перекидати одне на одного відповідальність та шукати ще тисячі відмовок, то ми не виграємо війну. 

Нагадаємо, 26 березня письменник, поет та фронтмен гурту "Жадан і собаки" Сергій Жадан заявив про намір приєднатися до бійців бригади Національної гвардії України "Хартія" та стати на захист країни.

Того ж дня про таке ж рішення оголосив засновник проєкту "Твоя підпільна гуманітарка" Остап Українець. Проте наразі він не визначився, в якій частині буде служити.

військовий призов
військові
мобілізація
війна в Україні
мотивація

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