Мобилизация в Украине — что говорят в Раде о снижении призывного возраста до 20 лет

Украинские военнослужащие. Иллюстративное фото: Эксперт

Решение о снижении призывного возраста имеет как военную, так и политическую составляющую. Но такой шаг достаточно рискован.

Об этом сообщил член Комитета по вопросам нацбезопасности, нардеп Сергей Рахманин в интервью Украинской правде.

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Есть ли потребность в снижении мобилизационного возраста до 20 лет

По словам Рахманина, члены комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, разведки и обороны обращались в Генеральный штаб с вопросом о возможном снижении минимального призывного возраста с 25 до 20 лет. Однако Генштаб заявил, что на данный момент такой потребности нет.

Нардеп объяснил, что уменьшение призывного возраста до 25 лет дало армии дополнительные силы. Однако окончательно оценить, достаточно ли этих сил, можно будет лишь в конце сентября, когда Генштаб проведет анализы и представит свои предложения.

Член Комитета по нацбезопасности также подчеркнул, что решение о снижении призывного возраста имеет как военную, так и политическую составляющую.

"Военное — потому что речь идет о потенциале, о молодых людях, способных выполнять прежде всего боевые задачи, лучше людей 50+. Политическое — потому что это решение должно быть согласовано президентом как верховным главнокомандующим", — сказал Рахманин.

По его словам, демографическая ситуация в Украине делает решение о снижении возраста мобилизации до 20 лет рискованным, поскольку прослойка молодежи не так велика.

"И не думать об этом риске нельзя, даже в тех жестких, опасных условиях, в которых сегодня находится Украина", — подытожил нардеп.