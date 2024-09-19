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Зниження мобілізаційного віку до 20 років — нардеп пояснив, чи варто очікувати змін

19 вересня 2024 13:06
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобілізація в Україні — що кажуть у Раді про зниження призовного віку до 20 років
Українські військовослужбовці. Ілюстративне фото: Експерт
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Рішення про зниження призовного віку має як військову, так і політичну складову. Але такий крок є досить ризикованим.

Про це повідомив член Комітету з питань нацбезпеки, нардеп Сергій Рахманін в інтервʼю Українській правді.

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За словами Рахманіна, члени комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, розвідки та оборони зверталися до Генерального штабу з питанням про можливе зниження мінімального призовного віку з 25 до 20 років. Однак Генштаб заявив, що на даний момент такої нагальної потреби немає.

Нардеп пояснив, що зменшення призовного віку до 25 років дало армії додаткові сили. Проте остаточно оцінити, чи цих сил достатньо, можна буде лише наприкінці вересня, коли Генштаб проведе аналізи та представить свої пропозиції.

Член Комітету з нацбезпеки також підкреслив, що рішення про зниження призовного віку має як військову, так і політичну складову.

"Військове — бо йдеться про потенціал, про молодих людей, здатних виконувати насамперед бойові завдання, краще за людей 50+. Політичне — бо це рішення має бути погоджене президентом як верховним головнокомандувачем", — сказав Рахманін.

За його словами, демографічна ситуація в Україні робить рішення про зниження віку мобілізації до 20 років ризикованим, оскільки прошарок молоді не такий великий.

"І не думати про цей ризик не можна, навіть у тих жорстких, небезпечних умовах, у яких на сьогодні перебуває Україна", — підсумував нардеп.

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