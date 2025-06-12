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Главная Мобилизация Снижение мобилизационного возраста — что говорят в ОП

Снижение мобилизационного возраста — что говорят в ОП

Ua en ru
Дата публикации 12 июня 2025 04:30
В Офисе Президента ответили, планируют ли в Украине снижать мобилизационный возраст до 18 лет
Михаил Подоляк. Фото: sluga-narodu.com
Ключові моменти Снижение мобилизационного возраста

Владимир Зеленский не согласится снизить мобилизационный возраст в Украине. Такого не будет даже ради применения новых санкций против РФ.

Об этом в комментарии YouTube-каналу "РБК-Украина" сообщил советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.

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Снижение мобилизационного возраста

По мнению представителя Офиса Президента, своими заявлениями о необходимости снизить мобилизационный возраст в Украине в обмен на санкции против РФ Европа пытается объяснить, почему не готова отказаться от определенной теневой доходности.

"Президент категорически настаивает на невозможности реализации такого сценария, то есть уменьшения существенного сроков мобилизации: до 18 лет. Это точно президент не будет реализовывать", — заявил Подоляк.

Также он добавил, что против РФ можно воевать не только с помощью мобилизационных инструментов, но и с применением креативного подхода.

Напомним, волонтер Мария Берлинская заявила, что пока нет необходимости в снижении мобилизационного возраста и мобилизации женщин. В то же время все взрослое население Украины должно быть готово к военному призыву.

Ранее начальник отделения рекрутинга 28-й ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода Денис Швыдкий сообщил, что программа "18–24", согласно которой в армию могут присоединиться молодые контрактники, набирает обороты. Ради службы некоторые юноши даже возвращаются из-за границы.

Владимир Зеленский санкции Михаил Подоляк военный призыв мобилизация война в Украине
Роман Кошмал - редактор
Автор:
Роман Кошмал
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