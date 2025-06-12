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Головна Мобілізація Зниження мобілізаційного віку — що кажуть в ОП

Зниження мобілізаційного віку — що кажуть в ОП

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Дата публікації: 12 червня 2025 04:30
В Офісі Президента відповіли, чи планують в Україні знижувати мобілізаційний вік до 18 років
Михайло Подоляк. Фото: sluga-narodu.com
Ключові моменти Зниження мобілізаційного віку

Володимир Зеленський не погодиться знизити мобілізаційний вік в Україні. Такого не буде навіть заради застосування нових санкцій проти РФ.

Про це в коментарі YouTube-каналу "РБК-Україна" повідомив радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк.

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Зниження мобілізаційного віку

На думку представника Офісу Президента, своїми заявами щодо необхідності знизити мобілізаційний вік в Україні в обмін на санкції проти РФ Європа намагається пояснити, чому не готова відмовитися від певної тіньової прибутковості.

"Президент категорично наполягає на неможливості реалізації такого сценарію, тобто зменшення суттєвого термінів мобілізації: до 18 років. Це точно президент не реалізовуватиме", — заявив Подоляк.

Також він додав, що проти РФ можна воювати за тільки за допомогою мобілізаційних інструментів, а й із застосуванням креативного підходу.

Нагадаємо, волонтерка Марія Берлінська заявила, що наразі немає потреби у зниженні мобілізаційного віку та мобілізації жінок. Водночас усе доросле населення України має бути готовим до військового призову. 

Раніше начальник відділення рекрутингу 28-ї ОМБр імені Лицарів Зимового Походу Денис Швидкий повідомив, що програма "18–24", згідно з якою до війська можуть долучитися молоді контрактники, набирає обертів. Задля служби деякі юнаки навіть повертаються з-за кордону.

Володимир Зеленський санкції Михайло Подоляк військовий призов мобілізація війна в Україні
Роман Кошмал - редактор
Автор:
Роман Кошмал
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