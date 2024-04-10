Снижение призывного возраста — нардеп объяснил, возможна ли мобилизация с 20 лет

Работник ТЦК выписывает повестку. Фото: 20minut.ua

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об снижение призывного возраста в Украине с 27 до 25 лет. В то же время, среди граждан существуют опасения относительно повторного уменьшения этого порога до 20 лет.

Существуют ли такие планы, рассказал народный депутат, член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в комментарии ТСН.

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Снижение призывного возраста в Украине

Нардеп подчеркнул, что по состоянию на данный момент такое решение не планируется и даже не рассматривается.

Относительно снижения призывного возраста до 25 лет он отметил, что это было "возвращение к здравому смыслу, который существовал ранее".

По словам Вениславского, во всем мире призывной возраст от 17-18 до 25 лет.

"А во-вторых, это изменение сделано для того, чтобы молодые люди в возрасте от 25 и 27 лет на основании этого закона получили статус военнообязанных, а значит, могут быть мобилизованы в Вооруженные силы Украины", — сказал он.

Депутат добавил, что относится положительно к такому нововведению, поскольку украинской армии необходимо формировать резервы и восполнять потери.

Напомним, адвокат Ростислав Кравец раскритиковал новый закон о снижении призывного возраста до 25. По его словам, у мобилизованных будет мало времени на подготовку к боевым действиям.

Также мы писали, что экс-командир полка "Азов" Максим Жорин заявил, что на фронте должны воевать молодые мужчины. Он подверг критике мобилизацию граждан в возрасте от 27 лет и призвал изменить эту норму.