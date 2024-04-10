Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Снижение призывного возраста — нардеп объяснил, возможна ли мобилизация с 20 лет arrow

Снижение призывного возраста — нардеп объяснил, возможна ли мобилизация с 20 лет

10 апреля 2024 07:44
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Снижение призывного возраста — нардеп объяснил, возможна ли мобилизация с 20 лет
Работник ТЦК выписывает повестку. Фото: 20minut.ua
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об снижение призывного возраста в Украине с 27 до 25 лет. В то же время, среди граждан существуют опасения относительно повторного уменьшения этого порога до 20 лет.

Существуют ли такие планы, рассказал народный депутат, член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в комментарии ТСН.

Читайте также:

Снижение призывного возраста в Украине

Нардеп подчеркнул, что по состоянию на данный момент такое решение не планируется и даже не рассматривается.

Относительно снижения призывного возраста до 25 лет он отметил, что это было "возвращение к здравому смыслу, который существовал ранее".

По словам Вениславского, во всем мире призывной возраст от 17-18 до 25 лет.

"А во-вторых, это изменение сделано для того, чтобы молодые люди в возрасте от 25 и 27 лет на основании этого закона получили статус военнообязанных, а значит, могут быть мобилизованы в Вооруженные силы Украины", — сказал он.

Депутат добавил, что относится положительно к такому нововведению, поскольку украинской армии необходимо формировать резервы и восполнять потери.

Напомним, адвокат Ростислав Кравец раскритиковал новый закон о снижении призывного возраста до 25. По его словам, у мобилизованных будет мало времени на подготовку к боевым действиям.

Также мы писали, что экс-командир полка "Азов" Максим Жорин заявил, что на фронте должны воевать молодые мужчины. Он подверг критике мобилизацию граждан в возрасте от 27 лет и призвал изменить эту норму.

Верховная Рада
военный призыв
мобилизация
повестки
война в Украине
военнообязанные

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

30 марта 2024

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

9 апреля 2024

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

27 марта 2024

20:51 Можно ли игнорировать оставшуюся в дверях повестку — ответ юриста

30 марта 2024

18:40На Одесчине пограничники начали выдавать разрешения на проезд через Паланку

1 апреля 2024

07:21 Выезд женщин за границу — когда им могут отказать в пересечении границы

27 марта 2024

11:14 В Челси прокомментировали игру Мудрика за сборную Украины

28 марта 2024

17:45 Как доехать на пробитом колесе до СТО, когда нет запаски — три способа