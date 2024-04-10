Зниження призовного віку — нардеп пояснив, чи можлива мобілізація з 20 років

Працівник ТЦК виписує повістку. Фото: 20minut.ua

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про зниження призовного віку в Україні з 27 до 25 років. Водночас серед громадян існують побоювання щодо повторного зменшення цього порогу до 20 років.

Чи існують такі плани розповів народний депутат, член Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в коментарі ТСН.

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Зниження призовного віку в Україні

Нардеп наголосив, що станом на зараз таке рішення не планується і навіть не розглядається.

Щодо зниження призовного віку до 25 років він зазначив, що це було "повернення до здорового глузду, який існував раніше".

За словами Веніславського, у всьому світі призовний вік — від 17-18 до 25 років.

"А по-друге, ця зміна зроблена для того, щоб молоді люди віком від 25 та 27 років на підставі цього закону отримали статус військовозобов’язаних, а отже, можуть бути мобілізованими до Збройних сил України", — сказав він.

Депутат додав, що ставиться позитивно до такого нововведення, оскільки українській армії необхідно формувати резерви та поповнювати втрати.

Нагадаємо, адвокат Ростислав Кравець розкритикував новий закон про зниження призовного віку до 25. За його словами, мобілізовані матимуть мало часу на підготовку до бойових дій.

Також ми писали, що екскомандир полку "Азов" Максим Жорін заявив, що на фронті мають воювати молоді чоловіки. Він розкритикував мобілізацію громадян віком від 27 років та закликав змінити цю норму.