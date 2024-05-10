"Золотые" паспорта — где и на каких условиях украинцам проще получить второе гражданство

Где украинцам проще получить второе гражданство ФОТО: portugalhomes.com

Ужесточения мобилизации и ограничения, вводимые украинскими властями в отношении "уклонистов", которые находятся за границей, вынуждают граждан искать возможности получения второго гражданства. Новини.Live рассакзывают, какие программы сегодня доступны для украинцев, на каких условиях и сколько это стоит.

Возвращение к корням

Получить гражданство другой страны можно на нескольких основаниях. Самый простой, но доступный ограниченным группам людей, способ — это репатриация, получение гражданства на основании исторических корней. Подобные программы для украинцев действуют во многих странах. В том числе Венгрии, Греции, Ирландии, Италии, Литве, Латвии, Польше, Болгарии и других. Наиболее подходящие для украинцев - Румыния, Молдова и Венгрия. Чтобы претендовать на гражданство одной из этих стран предки заявителя должны были проживать на определенных территориях современной Украины.

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Молдова

По упрощенной процедуре гражданство Молдовы могут получить украинцы, чьи предки до середины 1940 года проживали на территории северной Буковины, Бессарабии, в округах Герца и МАССР. Ныне часть Черновицкой и Одесской областей Украины. При условии наличия всех необходимых подтверждающих документов срок получения гражданства "по предкам" составляет от 6 мес. При этом, если один из супругов получает гражданство, то второй супруг может получить ВНЖ сроком на 3 года с правом продления. Если ВНЖ делают родителям подающего и они являются пенсионерами, то они могут претендовать на получение гражданства без сдачи экзамена на знания языка и конституции.

Также для украинцев существует упрощенная схема получения гражданства для тех, кто родился на территории Молдовы и имеют хотя бы одного родителя, являющегося гражданином или гражданкой страны. Кроме того, право на гражданство Молдовы могут претендовать украинцы, прожившие непрерывно 10 лет в Молдове. Для лиц со статусом беженца достаточно 8 лет.

Румыния

Подобная упрощенная программа для украинцев существует и в Румынии. Дело в том, что до 1940 года Румынией была современная территория Молдовы за исключением Приднестровья, а также Черновицкая область Украины, юг одесской области Украины (западней Днестра). Соотвественно, на румынское гражданство могут претендовать те украинцы, чьи предки проживали на этих территориях.

Какие территории были румынскими в период 1918-1940 гг. ФОТО: documente.md

Для получения гражданства не должно быть судимостей и нарушений законов Румынии. Но, как говорят эксперты, ждать придется долго. "Заявок поступает очень много. Как со стороны граждан Молдовы, так и от граждан бывших стран СНГ. Поэтому сроки рассмотрения документов были увеличены с 20 дней, до 6 месяцев", - сказали нам в одной из миграционных компаний.

Венгрия

Еще одна приграничная с Украиной страна, на гражданство которой могут претендовать украинцы - Венгрия. Согласно законодательству Венгрии, граждане, чьи родственники жили и родились на территориях, которые в результате войн были отделены от Венгрии, а именно - Южная Словакия, Трансильвания (Румыния) и нынешняя часть Закарпатской область Украины до 1920 года или с 1938 по 1945 годы, - имеют право в упрощенной форме обрести гражданство.

Карта "Великой Венгрии" ФОТО: telegraf.com.ua

Также гражданство можно получить если подтвердить, что кто-то из предков родились на остальной территории Венгрии. Сроки рассмотрения гражданства через родословную составляет от 3 месяцев.

Гражданство за "выслугу лет"

Еще один способ получения гражданства другой страны - это натурализация. Для этого не нужно жениться, доказывать родство или инвестировать средства. Главное требование - это легальное проживание и трудоустройство на территории той или иной страны.

Подобные программы существуют в Аргентине, Бразилии, Швеции, Португалии, Канаде, Норвегии, Дании и многих других стрнах. Податься на гражданство можно в среднем после 5 лет официального проживания. Но в каждой стране есть свои отличия. Например, быстрее всего на гражданство можно податься в Аргентине - уже спустя 2 года. А вот в Норвегии или Дании для этого нужно прожить не меньше 7 лет.

Также во всех таких случаях придется сдавать экзамен на знания языка, а также, в некоторых случаях, конституции.

Германия, Франция и Португалия

Что касается Германии, которая приняла наибольшее число украинских беженцев, то в этой стране для украинцев также есть возможность претендовать на гражданство. Более того, условия получния гражданства были существенно упрощены в этом году. Например, больше не нужно отказываться от первого гражданства, а минимальный срок проживания в стране снизили с 8 до 5 лет. Кандидату на гражданство также потребуется сдать эксзамен на уровень владения немецким языком B1, а также иметь официальную работу.

Для граждан, которые вносят "существенный вклад в развитие общества" предсмотрена скоращенная программа. Такие граждане могут подаваться на гражданство уже после трех лет легального нахождения и работы в стране. А уровень языка должен быть не ниже С1.

В своем заявлении претендент на статус позднего переселенца может указать, что намерен переехать с мужем или женой и детьми. Члены семьи кандидата тоже должны будут подтвердить знание языка, но на начальном уровне А1.

Такой же принцип действует и в других странах ЕС. Например, в Португалии или Франции. Что касается последней, то заявителю, кроме сдачи экзаменов, также потребуется предоставить налоговую декларацию за последние 5 лет. Срок рассмотрения документов может занять от нескольких лет.

Но есть одно но. Для тех украинцев, которые проживают в вышеуказанных странах как беженцы и получают помощь от ЕС, срок прожитый в стране в таком статусе не засчитывается. Что-бы претендовать на гражданство необходимо получать вид на жительство.

Польша

Есть подобные программы и в Польше. Если польских корней и родственников нет, то единственный вриант - это натурализация. Для того, чтобы претендовать на польский паспорт, украинцу необходимо безпрерывно прожить в стране от 3-5 лет, иметь сертификат владения польским языком, разрешение на работу в Польше, стабильный источник дохода, страховой номер, а также отсутствие судимостей. Срок рассмотрения документов составляет порядка одного года.

Гражданство за деньги

Если у вас нет подходящих корней, но есть деньги, в некоторых странах гражданство можно получить если инвестировать деньги в местную экономику: купить недвижимость или ценные бумаги, открыть бизнес или создать рабочие места. Такое гражданство называется инвестиционным. В таких случаях, как правило не нужно знать язык страны, и даже не обязательно в ней жить. Правда стоит это не дешево. Зато паспорт не нужно ждать годами, плюс инвестиции можна вернуть спустя определенное время. "Золотые паспорта" также предоставляют безвизовый доступ в ЕС, Великобританию и другие страны, что делает их популярными среди граждан всего мира.

Паспорт ЕС от 1 млн евро

Большинство европейских стран не выдает гражданство на основе прямых инвестиций. Но есть исключения. Одним из немногих членов ЕС, где есть такая возможность является Мальта. Получить гражданство этой страны можно за 1-3 года. Но стоить это будет порядка 1 млн евро.

Сперва, инвестору потребуется получить вид на жительство, а уже затем подаваться на гражданство. Согласно законодательству Мальты, чтобы претендовать на гражданство, инвестору нужно выполнить следующие условия: сделать взнос в Фонд национального развития на сумму от 600 тыс. евро, приобрести недвижимость на 700 тыс. евро или заключить договор аренды на пять лет с платой от 16 тыс. в год, а также пожертвовать на благотворительность не менее 10 тыс. евро. Причем все три условия обязательные.

Но и преимущества, которые получает гражданин Мальты весьма ощутимы. С паспортом Мальты можно посещать 186 стран без виз. В этом списке — государства Шенгена, Великобритания, США, Канада, Австралия, Япония, Гонконг и Сингапур. Дети инвесторов с гражданством Мальты могут поступить в европейский вуз, остаться жить и работать после окончания вуза в выбранной стране Евросоюза. В то же время, все жалающие кандидаты должны будут пройти проверку на легальность происхождения денег для инвестиций и репутацию всех заявителей старше 12 лет. От результатов проверки зависит, получат ли гражданство инвестор и его родные.

Среди других европейских стран, до неданего времени, приобрести гражданство за инвестиции можно было в Черногории и Болгарии. Однако правительство этих стран прекратило действие программ в конце 2022 года.



Также временный или постоянный виж на жительство за инвестиции от 250 тыс. евро можно приобрести в Португалии и Греции. От 300 тыс. евро - на Кипре, а за инвестиции от 500 тыс. евро - в Испании. В дальнейшем, прожив 5-10 лет в стране можно подаваться на гражднаство по натурализации.

Карибские "золотые" паспорта подорожают в два раза

В то же время есть страны, для которых продажа паспортов - это чуть ли не главная статья дохода. Речь идет о крошечных островных государствах Карибского бассейна, которые сегодня переживают бум.

По данным Bloomberg, спрос на карибские паспорта увеличился почти на 300% за первые два месяца года. Что неудивительно, ведь гражданство там можно приобрести начиная от 100 тыс. долл. Паспорта стран Карибского бассейна дают возможность безвизового вьезда в ЕС и упрощенного США, а потому находятся под пристальным вниманием европейских и американских регулирующих органов.

Как пишет Bloomberg, в результате давления США и ЕС группа из четырех стран Карибского бассейна согласилась повысить стоимость своих паспортов до не менее 200 тыс. долл., начиная с 30 июня 2024 года, что в некоторых случаях вдвое превышает нынешнюю ставку. Среди них: Доминика, Гренада, Сент-Китс и Невис, а также Антигуа и Барбуду.

Стоимость "Золотых" паспортов карибских стран ФОТО: Bloomberg.com

Сент-Люсия и Антигуа

Единственной карибской страной, которая не согласилась на ужесточение политики в части продажи "золотых" паспортов с 30 июня 2024 года стала Сент-Люсия и Антигуа. Стоимость одного паспорта там составляет 100 тыс. долл. для заявителя. Сумма для заявителя с супругой или супругом увеличивается до 165 тыс. долл., с двумя детьми — до 190 тыс. для каждого дополнительного члена семьи вносится по 25 тыс. долл. Предусмотрены также инвестиционные программы: от 300 тыс. долл. в недвижимость, 500 тыс. долл. в государственные облигации. Впрочем, не исключено, что США и Евросоюз предпримут дополнительные попытки повлиять на правительство или примут изменения в части миграционной политики для держателей паспортов данного государства.

Антигуа и Барбуда

Среди других "дешевых" стран для покупки гражданства является Антигуа и Барбуду. Получить гражданство этой страны пока еще можно за инвестиции от 100 тыс. Доступны четыре опции на выбор: взнос в государственный фонд или фонд университета, покупка недвижимости и инвестиции в бизнес. Члены семьи могут получить гражданство одновременно с инвестором. Программа позволяет участвовать супруге или супругу, детям, родителям, братьям и сестрам инвестора. Недвижимость, купленную для участия в программе гражданства, можно продать через пять лет и вернуть деньги. В программе гражданства также предусмотрена специальная опция для семей от шести человек — взнос в Фонд Университета Вест-Индии. Сумма инвестиции составляет от 150 тыс. долл. на всю семью. Паспорт этой страны дает право на безвизовый вьезд в 152 государства. Включая страны Шенгенской зоны, а также Великобританию. Кроме того, с паспортом этого государства можно получить визу в США на 10 лет.

Доминика

Еще одной недорогой страной Карибского бассейна в части покупки "золотых паспортов" является Доминика. Получить гражданство этой страны можно сделва пожертвования в размере 100 тыс. долл. для одного заявителя или 200 тыс. долларов США для семьи из четырех человек. Также возможно инвестировать средства в недвижимость с правом возврата инвестиций. Начальные инвестиции в недвижимость для получения гражданства стартуют от 200 тыс. долл, что является одними из самых доступных на Карибах. При этом, продать актив можно уже через 3 года. В то же время, паспорт Доминиканской Республики позволяет безвизово путешествовать в более чем 153 страны мира.

Гренада

Страной с наиболее доступной программой получения гражданства за инвестиции с точки зрения стоимости уже долгое время остается Гренада. Это островное государство Карибского бассейна входит в десятку рейтинга стран с лучшими программами гражданства за инвестиции. Паспорт этой страны позволяет безвизовый вьезд в 146 стран мира, включая страны ЕС, Великобритания, Сингапур, Гонконг, а также страны Шенгенской зоны. Также граждане этой страны могут оформить 10 летнюю визу в США по упрощенной программе. Чтобы претендовать на паспорт Гренады инвестору потребуется сделать безвозвратный взнос в экономику страны в размере от 150 тыс. долл. или приобрести недвижимость на сумму от 220 тыс. долл., которую разрешено продать уже через пять лет. Процесс получения гражданства занимает порядка полугода. При этом, претендовать на гражданство вместе с заявителем могут его родители, супруг или супруга, а также дети в возрасте до 30 лет.

Сент-Китс и Невис

Самое дорогое гражданство среди стран Карибского бассейна предлагает Сент-Китс и Невис. Стоимость паспортов здесь начинается от 250 тыс. долл. невозвратного взноса или 400 тыс. долл. инвестиции для кондоминиума и 800 тыс. долл. в случе покупки жилого дома на одну семью. Недвижимость может быть перепродана через семь лет. Гражданство Сент-Китс и Невис дает право на безвизовый вьезд в 156 государств. Включая страны Шенгенской зоны, Великобританию, Сингапур и Гонконк. Срок рассмотрения завления 4 месяца.