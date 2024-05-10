"Золоті" паспорти - де і на яких умовах українцям простіше отримати друге громадянство

Де українцям простіше здобути друге громадянство ФОТО: portugalhomes.com

Посилення мобілізації та обмеження, що вводяться українською владою щодо "ухилянтів", які перебувають за кордоном, змушують громадян шукати можливості отримання другого громадянства. Новини.Live розповідають, які програми сьогодні доступні для українців, на яких умовах і скільки це коштує.

Повернення до коріння

Отримати громадянство іншої країни можна з кількох підставах. Найпростіший, але доступний обмеженим групам людей спосіб — це репатріація, отримання громадянства на підставі історичного коріння. Подібні програми для українців діють у багатьох країнах. У тому числі Угорщині, Греції, Ірландії, Італії, Литві, Латвії, Польщі, Болгарії та інших. Найбільш підходящими для українців є Румунія, Молдова та Угорщина. Щоб претендувати на громадянство однієї з цих країн, предки заявника мали проживати на певних територіях сучасної України.

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Молдова

За спрощеною процедурою громадянство Молдови можуть отримати українці, чиї предки до середини 1940 року мешкали на території північної Буковини, Бессарабії, округах Герца та МАРСР. Нині частина Чернівецької та Одеської областей України. За умови наявності всіх необхідних документів, що підтверджують термін отримання громадянства "за предками" становить від 6 міс. При цьому, якщо один із подружжя отримує громадянство, то інший може отримати ВНЖ терміном на 3 роки з правом продовження. Якщо ВНЖ роблять батькам того, хто подає документи і вони є пенсіонерами, вони можуть претендувати на отримання громадянства без складання іспиту знання мови та конституції.

Також для українців існує спрощена схема отримання громадянства для тих, хто народився на території Молдови і мають хоча б одного з батьків, які є громадянином чи громадянкою країни. Крім того, право на громадянство Молдови можуть претендувати українці, котрі прожили безперервно 10 років у Молдові. Для осіб із статусом біженця достатньо 8 років.

Румунія

Подібна спрощена програма для українців є і в Румунії. Справа в тому, що до 1940 року Румунією була сучасна територія Молдови за винятком Придністров'я, а також Чернівецька область України, південь одеської області України. Відповідно, на румунське громадянство можуть претендувати ті українці, чиї предки мешкали на цих територіях.

Які території були румунськими в період 1918-1940 років. ФОТО: documente.md

Для отримання громадянства не повинно бути судимостей та порушень законів Румунії. Але як кажуть експерти, чекати доведеться довго. "Заявок надходить дуже багато. Як з боку громадян Молдови, так і від громадян колишніх країн СНД. Тому терміни розгляду документів були збільшені з 20 днів до 6 місяців", - сказали нам в одній з міграційних компаній.

Угорщина

Ще одна прикордонна з Україною країна, на громадянство якої можуть претендувати українці – Угорщина. Відповідно до законодавства Угорщини, громадяни, чиї родичі жили та народилися на територіях, які в результаті воєн були відокремлені від Угорщини, а саме – Південна Словаччина, Трансільванія (Румунія) та нинішня частина Закарпатської області України до 1920 року або з 1938 по 1945 роки, мають право у спрощеній формі набути громадянство.

Карта "Великої Угорщини" ФОТО: telegraf.com.ua

Також громадянство можна отримати, якщо підтвердити, що хтось із предків народився на решті території Угорщини. Терміни розгляду громадянства через родовід становить від 3 місяців.

Громадянство за "вислугу років"

Ще один спосіб набуття громадянства іншої країни – це натуралізація. Для цього не потрібно одружуватися, доводити спорідненість чи інвестувати кошти. Головна вимога – це легальне проживання та працевлаштування на території тієї чи іншої країни.

Подібні програми існують в Аргентині, Бразилії, Швеції, Португалії, Канаді, Норвегії, Данії та багатьох інших країнах. Податись на громадянство можна в середньому після 5 років офіційного проживання. Але у кожній країні є свої відмінності. Наприклад, найшвидше на громадянство можна податись в Аргентині - вже через 2 роки. А ось у Норвегії чи Данії для цього потрібно прожити не менше ніж 7 років.

Також у всіх таких випадках доведеться складати іспит на знання мови, а також у деяких випадках конституції.

Німеччина, Франція та Португалія

Щодо Німеччини, яка прийняла найбільшу кількість українських біженців, то в цій країні для українців також є можливість претендувати на громадянство. Більше того, умови набуття громадянства були суттєво спрощені цього року. Наприклад, більше не потрібно відмовлятися від першого громадянства, а мінімальний термін проживання в країні знизився з 8 до 5 років. Кандидату на громадянство також потрібно буде здати іспит на рівень володіння німецькою мовою B1, а також мати офіційну роботу.

Для громадян, які роблять "суттєвий внесок у розвиток суспільства" передбачена скорочена програма. Такі громадяни можуть подаватися на громадянство вже після трьох років легального перебування та роботи в країні. А рівень мови має бути не нижчим за С1. Члени сім'ї кандидата, які мають намір переїхати до Німеччини, також мають підтвердити знання мови, але на початковому рівні А1.

Такий самий принцип діє і в інших країнах ЄС. Наприклад, у Португалії чи Франції . Щодо останньої, то заявнику, крім складання іспитів, також потрібно буде надати податкову декларацію за останні 5 років. Термін розгляду документів може тривати від кількох років.

Але є одне але. Для тих українців, які проживають у вищезгаданих країнах як біженці та отримують допомогу від ЄС, термін прожитий у країні в такому статусі не зараховується. Щоб претендувати на громадянство необхідно отримувати дозвіл на постійне проживання, тоді як стасус біженця надає тимчасове право.

Польща

Є подібні програми й у Польщі. Якщо польського коріння та родичів немає, то єдиний вріант – це натуралізація. Для того, щоб претендувати на польський паспорт, українцю необхідно безперервно прожити в країні від 3-5 років, мати сертифікат володіння польською мовою, дозвіл на роботу в Польщі, стабільне джерело доходу, страховий номер та відсутність судимостей. Термін розгляду документів складає близько одного року.

Громадянство за гроші

Якщо у вас немає відповідного коріння, але є гроші, в деяких країнах громадянство можна отримати, якщо інвестувати в місцеву економіку: купити нерухомість або цінні папери, відкрити бізнес або створити робочі місця. Таке громадянство називається інвестиційним. У таких випадках, як правило, не потрібно знати мову країни, і навіть не обов'язково в ній жити. Щоправда, коштує це не дешево. Натомість паспорт не потрібно чекати роками, плюс інвестиції можна повернути через певний час. Такі паспорти також надають безвізовий доступ до ЄС, Великобританії та інших країн, що робить їх популярними серед громадян усього світу.

Паспорт ЄС від 1 млн. євро

Більшість європейських країн не видають громадянство на основі прямих інвестицій. Але є винятки. Одним із небагатьох членів ЄС, де є така можливість, це Мальта. Здобути громадянство цієї країни можна за 1-3 роки. Але коштуватиме це близько 1 млн євро.

Спершу, інвестору потрібно отримати посвідку на проживання, а вже потім подаватися на громадянство. Відповідно до законодавства Мальти, щоб претендувати на громадянство, інвестору потрібно виконати такі умови: зробити внесок до Фонду національного розвитку на суму від 600 тис. євро, придбати нерухомість на 700 тис. євро або укласти договір оренди на п'ять років із платою від 16 тис. рік, а також пожертвувати на благодійність щонайменше 10 тис. євро. Причому всі три умови є обов'язковими.

Але й переваги, які отримує громадянин Мальти, дуже відчутні. З паспортом Мальти можна відвідати 186 країн без віз. У цьому списку – держави Шенгену, Великобританія, США, Канада, Австралія, Японія, Гонконг та Сінгапур. Діти інвесторів з громадянством Мальти можуть вступити до європейського вишу, залишитися жити та працювати після закінчення вишу в обраній країні Євросоюзу. У той же час, усі бажаючі кандидати мають пройти перевірку на легальність походження грошей для інвестицій та репутацію всіх заявників віком від 12 років. Від результатів перевірки залежить, чи отримають громадянство інвестор та його рідні.

Серед інших європейських країн, донедавна, придбати громадянство за інвестиції можна було в Чорногорії та Болгарії. Проте уряд цих країн припинив дію програм ще наприкінці 2022 року.



Також тимчасову або постійну віж на проживання за інвестиції від 250 тис. євро можна придбати в Португалії та Греції. Від 300 тис. євро – на Кіпрі, а за інвестиції від 500 тис. євро – в Іспанії. Надалі, проживши 5-10 років у країні, можна подаватися на громадянство з натуралізації.

Карибські "золоті" паспорти подорожчають вдвічі

Водночас є країни, для яких продаж паспортів – це чи не найголовніша стаття доходу. Йдеться про крихітні острівні держави Карибського басейну, які сьогодні переживають бум.

За даними Bloomberg, попит на карибські паспорти зріс майже на 300% за перші два місяці року. Що не дивно, адже громадянство там можна придбати, починаючи від 100 тис. дол. Паспорти країн Карибського басейну дають можливість безвізового в'їзду до ЄС та спрощеного США, а тому перебувають під пильною увагою європейських та американських регулюючих органів.

Як пише Bloomberg, внаслідок тиску США та ЄС група з чотирьох країн Карибського басейну погодилася підвищити вартість своїх паспортів до щонайменше 200 тис. дол., починаючи з 30 червня 2024 року, що в деяких випадках удвічі перевищує нинішню ставку. Серед них: Домініка, Гренада, Сент-Кітс та Невіс, а також Антигуа та Барбуду.

Вартість "Золотих" паспортів карибських країн ФОТО: Bloomberg.com

Сент-Люсія та Антигуа

Єдиною карибською країною, яка не погодилася на посилення політики щодо продажу "золотих" паспортів з 30 червня 2024 року стала Сент-Люсія та Антигуа. Вартість одного паспорта там становить 100 тис. дол. для заявника. Сума для заявника з дружиною або чоловіком збільшується до 165 тис. дол., з двома дітьми — до 190 тис. для кожного додаткового члена сім'ї вноситься по 25 тис. дол. Передбачені також інвестиційні програми: від 300 тис. дол. у нерухомість, 500 тис. дол. у державні облігації. Втім, не виключено, що США та Євросоюз зроблять додаткові спроби вплинути на уряд або ухвалять зміни щодо міграційної політики для власників паспортів цієї держави.

Антигуа та Барбуда

Серед інших "дешевих" країн для покупки громадянства є Антигуа та Барбуду. Отримати громадянство цієї країни поки що можна за інвестиції від 100 тис. Доступні чотири опції на вибір: внесок у державний фонд або фонд університету, купівля нерухомості та інвестиції у бізнес. Члени сім'ї можуть одержати громадянство одночасно з інвестором. Програма дозволяє брати участь дружині або чоловіку, дітям, батькам, братам та сестрам інвестора. Нерухомість, куплену для участі у програмі громадянства, можна продати за п'ять років і повернути гроші. У програмі громадянства також передбачено спеціальну опцію для сімей від шести осіб — внесок до Фонду Університету Вест-Індії. Сума інвестиції складає від 150 тис. дол. на всю родину. Паспорт цієї країни дає право на безвізовий в'їзд до 152 держав. Включно з країнами Шенгенської зони, а також Великобританією. Крім того, із паспортом цієї держави можна отримати візу до США на 10 років.

Домініка

Ще однією недорогою країною Карибського басейну щодо купівлі "золотих паспортів" є Домініка. Отримати громадянство цієї країни можна зробити пожертвування у розмірі 100 тис. дол. для одного заявника або 200 тис. доларів США для сім'ї з чотирьох осіб. Також можна інвестувати кошти в нерухомість з правом повернення інвестицій. Початкові інвестиції в нерухомість для отримання громадянства стартують від 200 тис. дол, що є одними з найдоступніших на Карибах. При цьому продати актив можна вже через 3 роки. У той же час, паспорт Домініканської Республіки дозволяє безвізово подорожувати більш ніж у 153 країнах світу.

Гренада

Країною з найбільш доступною програмою набуття громадянства за інвестиції з погляду вартості вже довгий час залишається Гренада. Ця острівна держава Карибського басейну входить до десятки рейтингу країн з найкращими програмами громадянства за інвестиції. Паспорт цієї країни дозволяє безвізовий в'їзд до 146 країн світу, включаючи країни ЄС, Великобританію, Сінгапур, Гонконг, а також країни Шенгенської зони. Також громадяни цієї країни можуть оформити 10-річну візу до США за спрощеною програмою. Щоб претендувати на паспорт Гренади інвестору потрібно зробити безповоротний внесок в економіку країни у розмірі від 150 тис. дол. або придбати нерухомість на суму від 220 тис. дол., яку можна продати вже через п'ять років. Процес отримання громадянства займає близько півроку. При цьому претендувати на громадянство разом із заявником можуть його батьки, чоловік чи дружина, а також діти віком до 30 років.

Сент-Кітс і Невіс

Найдорожче громадянство серед країн Карибського басейну пропонує Сент-Кітс та Невіс. Вартість паспортів тут починається від 250 тис. дол. безповоротного внеску або 400 тис. дол. інвестиції для кондомініуму та 800 тис. дол. у разі купівлі житлового будинку на одну родину. Нерухомість може бути перепродана за сім років. Громадянство Сент-Кітс та Невіс дає право на безвізовий в'їзд до 156 держав. Включаючи країни Шенгенської зони, Велику Британію, Сінгапур та Гонконк. Термін розгляду заяви 4 місяці.