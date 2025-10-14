Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация ВСУ не хватает капелланов — сколько сейчас духовников на фронте

ВСУ не хватает капелланов — сколько сейчас духовников на фронте

Ua ru
Дата публикации 14 октября 2025 01:30
В Службе военного капелланства раскрыли количество укомплектованности - сколько капелланов надо в ВСУ
Капелланы ВСУ разных конфессий. Иллюстративное фото: АрмияInfo

Служба военного капелланства ВСУ, которая обеспечивает духовные и религиозные потребности бойцов и их семей, сейчас имеет уровень укомплектованности в 45%. В ВСУ службу проходят священнослужители от 13 религиозных организаций.

Об этом во время брифинга в Укринформе проинформировал начальник Службы военного капелланства ВСУ полковник Александр Вовкотеча.

Реклама
Читайте также:

Как сейчас построена система капелланов в ВСУ

Полковник отметил, что общая численность штата Службы составляет около 1700 человек.

"Это около 70 человек самого руководящего состава Службы военного капелланства, а также военных капелланов и помощников - примерно по 800 человек", — сказал Вовкотеча.

Уровень укомплектованности штатными должностями в Службе военного капелланства составляет около 45%: военные капелланы — на 43%, помощники военных капелланов — на 40%.

Начальник Службы военного капелланства отметил, что основными принципами деятельности Службы является соблюдение конституционных прав военнослужащих, равенство представителей всех вероисповеданий и равенство военных капелланов независимо от их религиозной принадлежности.

Организационно-штатная структура Службы военного капелланства включает:

  • стратегический уровень: служба военного капелланства;
  • оперативный уровень: службы военного капелланства видов, родов и сил, органов военного управления;
  • тактический уровень: военные капелланы непосредственно в частях и учебных центрах.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты во время атаки Киевщины разрушили дом капеллана-волонтера Марка Сергеева.

А еще мы публиковали фоторепортаж с первого Форума военных капелланов. Он состоялся при поддержке украинской разведки.

ВСУ армия война в Украине военный капеллан фронт
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации