В Службе военного капелланства раскрыли количество укомплектованности - сколько капелланов надо в ВСУ

Служба военного капелланства ВСУ, которая обеспечивает духовные и религиозные потребности бойцов и их семей, сейчас имеет уровень укомплектованности в 45%. В ВСУ службу проходят священнослужители от 13 религиозных организаций.

Об этом во время брифинга в Укринформе проинформировал начальник Службы военного капелланства ВСУ полковник Александр Вовкотеча.

Как сейчас построена система капелланов в ВСУ

Полковник отметил, что общая численность штата Службы составляет около 1700 человек.

"Это около 70 человек самого руководящего состава Службы военного капелланства, а также военных капелланов и помощников - примерно по 800 человек", — сказал Вовкотеча.

Уровень укомплектованности штатными должностями в Службе военного капелланства составляет около 45%: военные капелланы — на 43%, помощники военных капелланов — на 40%.

Начальник Службы военного капелланства отметил, что основными принципами деятельности Службы является соблюдение конституционных прав военнослужащих, равенство представителей всех вероисповеданий и равенство военных капелланов независимо от их религиозной принадлежности.

Организационно-штатная структура Службы военного капелланства включает:

стратегический уровень: служба военного капелланства;

оперативный уровень: службы военного капелланства видов, родов и сил, органов военного управления;

тактический уровень: военные капелланы непосредственно в частях и учебных центрах.

