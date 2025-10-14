У Службі військового капеланства розкрили кількість укомплектованості — скільки капеланів треба в ЗСУ

Капелани ЗСУ різних конфесій. Ілюстративне фото: АрміяInfo

Служба військового капеланства ЗСУ, яка забезпечує духовні та релігійні потреби бійців та їхніх родин, наразі має рівень укомплектованості у 45%. У ЗСУ службу проходять священнослужителі від 13 релігійних організацій.

Про це під час брифінгу в Укрінформі проінформував начальник Служби військового капеланства ЗСУ полковник Олександр Вовкотеча.

Як зараз побудована система капеланів у ЗСУ

Полковник зазначив, що загальна чисельність штату Служби становить близько 1700 осіб.

"Це близько 70 осіб самого керівного складу Служби військового капеланства, а також військових капеланів і помічників — приблизно по 800 осіб", — сказав Вовкотеча.

Рівень укомплектованості штатними посадами в Службі військового капеланства становить близько 45%: військові капелани — на 43%, помічники військових капеланів — на 40%.

Начальник Служби військового капеланства наголосив, що основними принципами діяльності Служби є дотримання конституційних прав військовослужбовців, рівність представників усіх віросповідань та рівність військових капеланів незалежно від їхньої релігійної приналежності.

Організаційно-штатна структура Служби військового капеланства включає:

стратегічний рівень: служба військового капеланства;

оперативний рівень: служби військового капеланства видів, родів і сил, органів військового управління;

тактичний рівень: військові капелани безпосередньо в частинах та навчальних центрах.

