У Службі військового капеланства розкрили кількість укомплектованості — скільки капеланів треба в ЗСУ

ЗСУ не вистачає капеланів — скільки зараз духовників на фронті
Служба військового капеланства ЗСУ, яка забезпечує духовні та релігійні потреби бійців та їхніх родин, наразі має рівень укомплектованості у 45%. У ЗСУ службу проходять священнослужителі від 13 релігійних організацій.
Про це під час брифінгу в Укрінформі проінформував начальник Служби військового капеланства ЗСУ полковник Олександр Вовкотеча.
Як зараз побудована система капеланів у ЗСУ
Полковник зазначив, що загальна чисельність штату Служби становить близько 1700 осіб.
"Це близько 70 осіб самого керівного складу Служби військового капеланства, а також військових капеланів і помічників — приблизно по 800 осіб", — сказав Вовкотеча.
Рівень укомплектованості штатними посадами в Службі військового капеланства становить близько 45%: військові капелани — на 43%, помічники військових капеланів — на 40%.
Начальник Служби військового капеланства наголосив, що основними принципами діяльності Служби є дотримання конституційних прав військовослужбовців, рівність представників усіх віросповідань та рівність військових капеланів незалежно від їхньої релігійної приналежності.
Організаційно-штатна структура Служби військового капеланства включає:
- стратегічний рівень: служба військового капеланства;
- оперативний рівень: служби військового капеланства видів, родів і сил, органів військового управління;
- тактичний рівень: військові капелани безпосередньо в частинах та навчальних центрах.
