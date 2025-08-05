Александр Бородин призвал сосредоточиться на реальности фронта, а не на разговорах

Спикер третьего армейского корпуса Александр Бородин. Фото: Суспільне

Представитель третьего армейского корпуса Александр Бородин заявил, что в условиях полномасштабной войны каждый должен сосредоточиться на своих задачах и не отвлекаться на информационный шум. По его словам, украинцы имеют не только права, но и обязанности перед государством.

Об этом он рассказал в эфире Ранок.LIVE.

Реклама

Читайте также:

В ВСУ ответили на информационное давление

"Мы прекрасно понимаем, что мобилизация для такой войны — необходима. Нельзя только пользоваться правами и игнорировать обязанности. Это просто нереалистично", — подчеркнул он.

Бородин также отметил, что в армии стараются меньше реагировать на информационные волны - как во внешнем, так и во внутреннем информационном поле.

"Это немного расшатывает сознание. Отвлекает внимание и фокус от дел, которые нужно выполнять здесь и сейчас. Я всегда призываю военных держать фокус — на конкретном дне, на конкретных задачах. Потому что ситуация чрезвычайно сложная", — подчеркнул он.

Напомним, недавно Третий армейский корпус установил рекорд по сбиванию российских дронов на фронте.

Также 12 июля Билецкий вручил памятные коины военнослужащим Третьего армейского корпуса, которые сделали весомый вклад.