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Главная Мобилизация ВСУ призвали сосредоточиться на реальности фронта, а не на слухах

ВСУ призвали сосредоточиться на реальности фронта, а не на слухах

Ua ru
Дата публикации 5 августа 2025 15:22
Александр Бородин призвал сосредоточиться на реальности фронта, а не на разговорах
Спикер третьего армейского корпуса Александр Бородин. Фото: Суспільне

Представитель третьего армейского корпуса Александр Бородин заявил, что в условиях полномасштабной войны каждый должен сосредоточиться на своих задачах и не отвлекаться на информационный шум. По его словам, украинцы имеют не только права, но и обязанности перед государством.

Об этом он рассказал в эфире Ранок.LIVE.

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"Мы прекрасно понимаем, что мобилизация для такой войны — необходима. Нельзя только пользоваться правами и игнорировать обязанности. Это просто нереалистично", — подчеркнул он.

Бородин также отметил, что в армии стараются меньше реагировать на информационные волны - как во внешнем, так и во внутреннем информационном поле.

"Это немного расшатывает сознание. Отвлекает внимание и фокус от дел, которые нужно выполнять здесь и сейчас. Я всегда призываю военных держать фокус — на конкретном дне, на конкретных задачах. Потому что ситуация чрезвычайно сложная", — подчеркнул он.

Напомним, недавно Третий армейский корпус установил рекорд по сбиванию российских дронов на фронте.

Также 12 июля Билецкий вручил памятные коины военнослужащим Третьего армейского корпуса, которые сделали весомый вклад.

война ВСУ армия война в Украине Третья штурмова бригада
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
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